خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توضیح معاون وزیر خارجه در خصوص هدف قرار گرفتن ناو دنا /حمله به شناور تشریفاتی، غیرمسلح و بدون بار، همان رویه‌ دوران آلمان نازی است

کد خبر : 1759115
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه که در دهلی‌نو حضور دارد، در گفت‌وگو با رسانه های هندی در خصوص هدف قرار گرفتن ناو دنا توسط ارتش متجاوز ایالات متحده گفت: غرق شدن یک ناو ایرانی که در حال بازگشت از این مأموریت بود، بسیار تأسف‌بار و واقعاً حادثه‌ای ناگوار است.

معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه آن شناور به دعوت دوستان هندی برای شرکت در یک رزمایش بین‌المللی در آنجا حضور داشت، گفت: این حضور ماهیتی کاملاً تشریفاتی داشت؛ شناور بدون تسلیحات و بدون بار نظامی بود.

خطیب‌زاده تاکید کرد: تنها سابقه‌ای که می‌توان برای چنین اقدامی یافت، به دوران آلمان نازی بازمی‌گردد؛ زمانی که آن‌ها به کشتی‌های غیرمسلح و دور از منطقه درگیری حمله می‌کردند. از این رو، آمریکایی‌ها با حمله به یک شناور تشریفاتی، غیرمسلح و بدون بار، در واقع همان رویه‌ای را دنبال می‌کنند که در دوران آلمان نازی دیده می‌شد.

وی افزود: این موضوع بسیار تأسف‌برانگیز است. بسیاری از ملوانان جوان ایرانی که برای شرکت در این رزمایش حضور داشتند جان خود را از دست دادند و چنین اقدامی نمی‌تواند بدون پاسخ و بدون مسئولیت برای عاملان آن باقی بماند.

خطیب‌زاده در خصوص روابط تهران و دهلی‌نو نیز گفت: ایران و هند دارای ریشه‌های مشترک تمدنی هستند. ما بخشی از فرهنگ و تمدن هند و ایرانی هستیم و در همین چارچوبِ میراث فرهنگی و تمدنی مشترک، برای روابط ایران و هند اهمیت زیادی قائل هستیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل