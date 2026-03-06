توضیح معاون وزیر خارجه در خصوص هدف قرار گرفتن ناو دنا /حمله به شناور تشریفاتی، غیرمسلح و بدون بار، همان رویه‌ دوران آلمان نازی است

معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه آن شناور به دعوت دوستان هندی برای شرکت در یک رزمایش بین‌المللی در آنجا حضور داشت، گفت: این حضور ماهیتی کاملاً تشریفاتی داشت؛ شناور بدون تسلیحات و بدون بار نظامی بود.

خطیب‌زاده تاکید کرد: تنها سابقه‌ای که می‌توان برای چنین اقدامی یافت، به دوران آلمان نازی بازمی‌گردد؛ زمانی که آن‌ها به کشتی‌های غیرمسلح و دور از منطقه درگیری حمله می‌کردند. از این رو، آمریکایی‌ها با حمله به یک شناور تشریفاتی، غیرمسلح و بدون بار، در واقع همان رویه‌ای را دنبال می‌کنند که در دوران آلمان نازی دیده می‌شد.

وی افزود: این موضوع بسیار تأسف‌برانگیز است. بسیاری از ملوانان جوان ایرانی که برای شرکت در این رزمایش حضور داشتند جان خود را از دست دادند و چنین اقدامی نمی‌تواند بدون پاسخ و بدون مسئولیت برای عاملان آن باقی بماند.

خطیب‌زاده در خصوص روابط تهران و دهلی‌نو نیز گفت: ایران و هند دارای ریشه‌های مشترک تمدنی هستند. ما بخشی از فرهنگ و تمدن هند و ایرانی هستیم و در همین چارچوبِ میراث فرهنگی و تمدنی مشترک، برای روابط ایران و هند اهمیت زیادی قائل هستیم.