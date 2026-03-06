به گزارش ایلنا، مجتبی یوسفی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای تأمین نیاز خانوارها گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، خوشبختانه با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیچ مشکلی در پرداخت حقوق و مستمری‌ها وجود ندارد و این پرداخت‌ها طبق روال در حال انجام است.

نماینده مردم «اهواز، باوی و حمیدیه» افزود: در حوزه تأمین کالاهای اساسی و اجرای کامل طرح‌های حمایتی نیز اقدامات لازم انجام شده و پرداخت یارانه‌ها و کالابرگ الکترونیکی همانند گذشته به صورت عادی در حال انجام است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سالیانه با تأکید بر هماهنگی میان مسئولان در سطوح مختلف تصریح کرد: با هماهنگی همه مسئولان در سطح ملی، وزرا، مسئولان استانی و تعامل میان قوای سه‌گانه، روند تأمین مایحتاج مردم به‌صورت مستمر رصد می‌شود و اگر در جایی کاستی وجود داشته باشد، با همین تعامل و پایش روزانه برطرف خواهد شد.

یوسفی با قدردانی از همراهی مردم و فعالان اقتصادی اظهار داشت: وظیفه خود می‌دانم از آحاد مردم قدردانی کنم؛ چرا که مسئولان در کنار مردم هستند، اما این مردم‌اند که نقش اصلی را ایفا می‌کنند. اقشار مختلف در بخش خصوصی، اصناف، حوزه حمل‌ونقل کالا و مسافر و همچنین فعالان زنجیره لجستیک، با تلاش شبانه‌روزی اجازه نداده‌اند خللی در تأمین نیازهای عمومی ایجاد شود.

وی ادامه داد: در حوزه تأمین سوخت و همچنین فعالیت اصناف به‌ویژه نانوایان شریف و دیگر صنوف، همکاری و تلاش گسترده‌ای صورت گرفته تا در تأمین مایحتاج مردم مشکلی به وجود نیاید.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که نیروهای نظامی برای عزت و امنیت کشور در میدان حضور دارند و جانفشانی می‌کنند، انجام وظیفه همه ما در هر جایگاهی، چه در مسئولیت دولتی و چه در بخش خصوصی، در مسیر خدمت‌رسانی به مردم اهمیت دارد و این هم‌افزایی و همکاری میان مردم و مسئولان است که موفقیت‌ها را رقم زده است.

یوسفی در پایان به خانه ملت تأکید کرد: با استمرار هماهنگی‌ها و تلاش مشترک دستگاه‌های مسئول، هرگونه کمبود احتمالی نیز به سرعت برطرف خواهد شد و روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه می‌یابد.

انتهای پیام/