به گزارش ایلنا، علاء الدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن محکوم کردن هدف قرار دادن ناوچه دنا با ۱۸۰ نفر خدمه که ۸۷ نفر از جوانان دانشجو، استادان، فرماندهان و خدمهٔ این ناو به شهادت رسیدند و تنها حدود ۳۰ نفر از سرنشینان با همکاری کشور سری‌لانکا نجات یافتند، حمله به یک ناو غیرمسلح در مسیر بازگشت از مأموریت دیپلماتیک را نشانه‌ای از خفت و استیصال قدرت مدعی آمریکا دانست و بر پاسخ قاطع و سخت جمهوری اسلامی تأکید کرد.

نماینده مردم خنج، گراش و لارستان در مجلس همچنین با انتقاد از سکوت تأمل‌برانگیز دولت هند، تصریح کرد: با توجه به حضور ناو دنا به دعوت رسمی این کشور در رزمایش صلح میلان، دهلی‌نو در قبال این حادثه مسئولیت حقوقی و اخلاقی دارد و افکار عمومی ایران به جد منتظر محکومیت سریع این جنایت از سوی کشور میزبان هستند؛ چرا که سکوت در برابر چنین گستاخی‌هایی، تنها به جنایات استکبار در اقصی‌نقاط جهان مشروعیت می‌بخشد.

