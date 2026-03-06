توصیههایی جهت جلوگیری از هراس عمومی و حفظ آرامش
سازمان پدافند غیرعامل کشور در ششمین اطلاعیه خود، توصیههایی جهت جلوگیری از هراس عمومی و حفظ آرامش ایمنی و ویژه شرایط جنگی را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شماره ۶ سازمان پدافند غیرعامل کشور آمده است:
«هموطنان گرامی؛
در شرایط جنگی، خطراتی همچون آشفتگی عمومی، شایعات، جنگ شناختی و رسانهای نیز میتواند امنیت روانی افراد و خانوادهها را تهدید کند؛ سازمان پدافند غیرعامل کشور ضمن تأکید بر لزوم هوشیاری، مجموعه توصیههایی را برای حفاظت شخصی و روانی شهروندان عزیز منتشر میکند.
۱- وحشت جمعی میتواند خطرناکتر از خود حمله باشد. فریاد، فرار بیهدف و پخش شایعات موجب بینظمی و افزایش تلفات میشود.
۲- با دیگران با صدایی آرام و قاطع صحبت کنید و در حضور کودکان تلاش کنید ترس خود را به آنها منتقل نکنید.
۳- از ازدحام در مکانهایی که ممکن است محل تجمع افراد ناآرام یا گروههای ناشناس باشد، جدا دوری کنید.
۴- تنها از منابع رسمی و معتبر (صداو سیما و خبرگزاریهای رسمی) اخبار را دنبال کرده و از بازنشر شایعات در شبکههای اجتماعی اکیداً خودداری فرمایید.
۵- قبل از هر اقدام، چند ثانیه مکث کنید، نفس عمیق بکشید و شرایط را ارزیابی نمایید.
۶- اگر اعضای خانواده از هم جدا شدند، طبق نقشه قبلی (محل ملاقات اضطراری) به مکان تعیینشده مراجعه کنید.
۷- ترس وقتی کاهش مییابد که فردی حس کند، تنها نیست. به اعضای خانواده و اطرافیان بگویید که با هم و در کنار هم هستید و همدیگر را کمک و حمایت میکنید.
۸- به اعضای خانواده و اطرافیان جملات مثبت و امید بخش بگویید.
۹- استفاده از دعا، ذکر و توسل به قدرت بی انتهای خداوند، آرامش بخشترین کارهاست.
با توجه به تهدیدات جنگی، آگاهی از اصول مراقبتی، نقشی حیاتی در حفظ جان و آرامش خانواده دارد، به همین منظور مجموعه آموزشهای عمومی پدافند غیرعامل، به مرور از طریق اطلاعیههای بعدی به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.
از درگاه خداوند متعال، سلامتی و سربلندی ایران عزیز را مسئلت داریم.»