به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شماره ۶ سازمان پدافند غیرعامل کشور آمده است:

«هموطنان گرامی؛

در شرایط جنگی، خطراتی همچون آشفتگی عمومی، شایعات، جنگ شناختی و رسانه‌ای نیز می‌تواند امنیت روانی افراد و خانواده‌ها را تهدید کند؛ سازمان پدافند غیرعامل کشور ضمن تأکید بر لزوم هوشیاری، مجموعه توصیه‌هایی را برای حفاظت شخصی و روانی شهروندان عزیز منتشر می‌کند.

۱- وحشت جمعی می‌تواند خطرناک‌تر از خود حمله باشد. فریاد، فرار بی‌هدف و پخش شایعات موجب بی‌نظمی و افزایش تلفات می‌شود.

۲- با دیگران با صدایی آرام و قاطع صحبت کنید و در حضور کودکان تلاش کنید ترس خود را به آنها منتقل نکنید.

۳- از ازدحام در مکان‌هایی که ممکن است محل تجمع افراد ناآرام یا گروه‌های ناشناس باشد، جدا دوری کنید.

۴- تنها از منابع رسمی و معتبر (صداو سیما و خبرگزاری‌های رسمی) اخبار را دنبال کرده و از بازنشر شایعات در شبکه‌های اجتماعی اکیداً خودداری فرمایید.

۵- قبل از هر اقدام، چند ثانیه مکث کنید، نفس عمیق بکشید و شرایط را ارزیابی نمایید.

۶- اگر اعضای خانواده از هم جدا شدند، طبق نقشه قبلی (محل ملاقات اضطراری) به مکان تعیین‌شده مراجعه کنید.

۷- ترس وقتی کاهش می‌یابد که فردی حس کند، تنها نیست. به اعضای خانواده و اطرافیان بگویید که با هم و در کنار هم هستید و همدیگر را کمک و حمایت می‌کنید.

۸- به اعضای خانواده و اطرافیان جملات مثبت و امید بخش بگویید.

۹- استفاده از دعا، ذکر و توسل به قدرت بی انتهای خداوند، آرامش بخش‌ترین کارهاست.

با توجه به تهدیدات جنگی، آگاهی از اصول مراقبتی، نقشی حیاتی در حفظ جان و آرامش خانواده دارد، به همین منظور مجموعه آموزش‌های عمومی پدافند غیرعامل، به مرور از طریق اطلاعیه‌های بعدی به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.

از درگاه خداوند متعال، سلامتی و سربلندی ایران عزیز را مسئلت داریم.»