انتخاب رهبری جدید باید حاوی پیام آغاز دورانی تازه در ایران باشد

در این بیانیه با اشاره به شرایط جنگی کشور و محکوم کردن آنچه «تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا» خوانده شده، بر لزوم حفظ انسجام ملی، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی و بازنگری در شیوه اداره کشور در عرصه داخلی و خارجی تاکید شده است.

در ادامه این بیانیه مجموعه‌ای از پیشنهادها برای عبور از شرایط بحرانی از جمله کاهش قطبی‌سازی اجتماعی، اعلام عفو عمومی، آزادی زندانیان سیاسی و تلاش برای پایان دادن سریع به جنگ از مسیر دیپلماتیک نیز مطرح شده است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: «به نام خدا ملت شریف ایران شهادت رهبری، فرماندهان نظامی، سربازان قهرمان، شهروندان مظلوم، به ویژه کشتار فجیع جمع کثیری از کودکان و دانش‌آموزان بی‌گناه به دست رژیم متجاوز صهیونیستی را تسلیت عرض می‌کنیم.

امروز کشور عزیزمان ایران در یکی از خطرناکترین و سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ خود به سر می‌برد. تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در سکوت یا همراهی قدرت‌های جهانی و بی‌عملی مجامع بین‌المللی به بهانه دروغین جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی و تهدید ثبات منطقه، در شرایطی رخ داد که تأسیسات هسته‌ای ایران در جنگ دوازده روزه عملاً از بین رفته و در پی تحولات اخیر منطقه، ادعای تهدید ایران علیه منطقه بیش از هر زمان دیگری مضحک و باورناپذیر می‌نماید.

از این روی، نباید تردید کرد هدف اسرائیل از این تجاوز آشکار، از بین بردن همه توانمندی‌ها و زیرساخت‌های دفاعی کشور، سرنگونی نظام، و در ادامه هرج و مرج و جنگ داخلی و تجزیه کشور است.

بی شک ما شاهد از دست رفتن فرصت‌های بسیاری بودیم که می‌توانست از گرفتار آمدن کشور به چنین وضعیتی جلوگیری کند. جنگ دوازده روزه به رغم همه تلخی‌ها فرصت مناسبی برای شناخت دقیق نقاط قوت و آسیب‌پذیر و بازنگری در شیوه‌های اداره کشور در عرصه‌های داخلی و خارجی بود.

اگر آن تجربه مورد توجه قرار می‌گرفت و توصیه‌های مشفقانه و مکرر علاقمندان به این مرز و بوم از جمله بیانیه‌های پانزده ماده‌ای آقای سید محمدخاتمی و یازده ماده‌ای جبهه اصلاحات ایران گوش شنوایی می‌یافت، امروز در پایان چشم‌انداز بیست ساله که قرار بود قدرت اول منطقه باشیم، شاهد این وضعیت وخامت بار نبودیم. در عین حال اکنون زمان افسوس بر فرصت‌های از دست رفته نیست، اصلی‌ترین مسأله امروز ما جنگ و وضعیت آینده کشور است. بر این اساس جبهه اصلاحات ایران به عنوان مهم‌ترین تشکل سیاسی مستقل کشور که همواره منافع و مصالح ایران را مدنظر

داشته است، برای عبور از شرایط بحرانی جاری مصرانه بر موارد زیر تأکید می‌کند: یک- کشور ما درگیر جنگی ناعادلانه با دشمنی برخوردار از پیشرفته‌ترین فناوری‌های نظامی و اطلاعاتی است. تاب‌آوری جامعه در چنین جنگی جز با بسیج همه ظرفیت‌های ملی در پرتو وحدت و انسجام ملی ممکن نیست.

از جمله این ظرفیت‌ها، چهره‌های موجه ملی و مورد وثوق و احترام جامعه مدنی و مجامع جهانی هستند که در چهارچوب یک دیپلماسی عمومی می‌توانند ضمن ارتباط با محافل بین‌المللی آنان را به تحرک بیشتر در محکومیت جهانی این تجاوز ترغیب کنند.

دو- همچنین در این مصاف اتکا بر بخشی از جامعه و فراموشی ظرفیت‌های عظیم بخش‌های دیگر، خطایی بس بزرگ و نابخشودنی است. در این شرایط تشدید قطبی‌سازی جامعه به مثابه ادامه سیاست‌های غلط گذشته، می‌تواند به خسارت‌های جبران‌ناپذیر بیشتری منجر شود. از این روی احترام به حقوق اساسی ملت، اعلام عفو عمومی کلیه کسانی که دستشان به خون آلوده نشده و آزادی همه زندانیان سیاسی و فعالان مدنی، ‌یک ضرورت ملی و تاریخی است.

سه- چنان که گفتیم تبلیغات آمریکایی - صهیونیستی در حال حاضر می‌کوشد با ترسیم چهره‌ای از جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی جنگ‌طلب و عامل بی‌ثبات‌کننده منطقه، تجاوز خود علیه ایران را مشروع و ضروری جلوه دهد.

در این میان انتخاب رهبری جدید نظام فی نفسه می‌تواند تبلیغات مذکور را نقش بر آب ساخته، حاوی پیام صلح و دوستی با جهان باشد و به این ترتیب اعتراضات ضد جنگ را در صحنه جهانی تقویت کند. همچنین انتخاب رهبری جدید می‌بایست حاوی پیام آغاز دورانی تازه در ایران باشد؛ دورانی که نوید مشارکت همه سلایق و گرایش‌های سیاسی و مدنی در اداره کشور را می دهد.

ایران قدرتمند در پرتو تلاش همه بخش‌ها اعم از حاکمیت و اقشار ملت برای پرکردن شکاف دولت - ملت، اتحاد و وحدت ملی، اقتصاد قدرتمند و حضور مؤثر در عرصه بین‌المللی تحقق می‌یابد. اتکای به اقلیت و نادیده گرفتن بخش‌ اعظم جامعه در اداره کشور،‌ سیاستی است که وضعیت کنونی را برای مردم ایران رقم زده است. برای عبور از این وضعیت بحرانی باید از مسیر آمده، بازگشت و راهی جدید به سوی آینده گشود. همچنین این انتخاب می‌تواند با تقویت امید به گشایش افق‌های آینده و در نتیجه تقویت انسجام ملی، دشمن متجاوز را از تحقق اهداف خود ناامید و بدخواهان این ملت را از تحقق نیات شوم خود ناکام گرداند.

چهار- ما ضمن حمایت و قدردانی از مقاومت قهرمانانه نیروهای دلاور نظامی در برابر دشمن متجاوز، بر این باوریم که همه تلاش‌ها و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری نظام و جامعه می‌بایست در خدمت پایان دادن هرچه سریع‌تر به این تجاوز وحشیانه شود. برای این منظور ایران نیازمند جلب همراهی و حمایت‌های منطقه‌ای و جهانی است. از این روی، گسترش حملات علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا و تعمیم آن به مراکز سیاسی وابسته به این دولت، در کشورهای منطقه و عدم تفکیک این دو از یکدیگر، ایران را از موضع مظلومیت و قربانی تجاوز خارج کرده، موجب واکنش اجتناب‌ناپذیر دولت‌های منطقه و پیوستن آنان به اجماع جهانی علیه ایران و در نتیجه کاهش توان دیپلماتیک ما برای پایان دادن به جنگ خواهد شد .

پنج- فرهیختگان و نخبگان در این میان مسئولیتی تاریخی بر عهده دارند. ایران پس از جنگ دیگر ایران پیشین نخواهد بود. برای گشودن افق‌های امید به سوی آینده‌ای بهتر، بیش از هر چیز به عبور از فضای خشم و هیجان، و تبلیغ و ترویج عقلانیت نیازمندیم.خشم و هیجان جز تشدید چرخه خشونت و خونریزی ‌به نفع بدخواهان و بیگانگان نتیجه دیگری نخواهد داشت. ایران یعنی ملتی با تاریخ چندهزار ساله و با جغرافیای بزرگ فرهنگی و تمدنی که خود را وامدار آن می‌داند.در این تاریخ بلند،‌ ما همواره بدون حمایت و قدرت خارجی توانسته‌ایم از دل بحران‌های بنیاد بر باد ده، پیروز و سرفراز خارج شویم.

این ملت هم توانایی و هم شایستگی آن را دارد که با اتکا به خرد و حکمت ایرانی، بدون نیاز به دخالت خارجی فردای خویش را به اراده خود، بسازد.

امروز مسئولیت تاریخی ما ایرانیان اعم از ترک، کرد، لر، عرب، بلوچ، ترکمن، فارس و... ایجاب می‌کند با اتکا به خرد و حکمت ایرانی و به رسمیت شناختن تنوع قومی، فرهنگی و احترام به عقاید یکدیگر از هویت ملی و استقلال و تمامیت ارضی ایران دفاع کنیم.

جبهه اصلاحات ایران ۱۴ اسفند»