خبرنگار: هم‌اکنون چه کسی بر ایران حکومت می‌کند؟

دکتر عراقچی: می‌دانید که نظام در حال کار است. رهبری را از دست داده‌ایم، اما طبق قانون اساسی، شورای رهبری مسئولیت امور را بر عهده گرفته است.آن‌ها طبق روند تعیین‌شده در قانون اساسی رهبر جدید را انتخاب خواهند کرد. سایر مقامات، از جمله رئیس‌جمهور، کابینه و وزرا، در جای خود هستند.

خبرنگار: اما همچنین می‌دانیم که فرایند انتخاب رهبر بعدی در جریان است.گزارش‌هایی وجود دارد که فرزند آیت‌الله خامنه‌ای گزینه اصلی است. آیا این درست است؟

دکتر عراقچی: باید منتظر باشیم تا مجلس خبرگان رهبر جدید را انتخاب کند. خبرگان توسط مردم انتخاب می‌شوند و وظیفه خود را برای انتخاب رهبر انجام خواهند داد.شایعات زیاد است، اما هیچ‌کس دقیقاً نمی‌داند در نهایت چه کسی انتخاب خواهد شد.

خبرنگار: اگر هنوز رهبر جدید انتخاب نشده، آیا می‌دانید چه زمانی انتخاب خواهد شد؟

دکتر عراقچی: طبق قانون اساسی، روند مشخصی وجود دارد و ممکن است چند روز طول بکشد تا نهایی شود.البته ما در وضعیت عادی نیستیم. یک جنگ بر ما تحمیل شده است و اقدامات فوق‌العاده‌ای برای امنیت اتخاذ شده است. پس ممکن است کمی طول بکشد، اما فرایند در جریان است و تصمیم نهایی با خبرگان رهبری است.

خبرنگار: جهان شاهد غرق شدن ناوشکن شما در اقیانوس هند بود.ده‌ها ملوان ایرانی جان خود را از دست دادند.شما گفته‌اید که آمریکا بابت این کار سخت پشیمان خواهد شد. ایران چه اقدامی خواهد کرد و با توجه به وضعیت کنونی نظامی شما، چه می‌توانید انجام دهید؟

دکتر عراقچی: اول از همه، آن یک کشتی آموزشی نیروی دریایی بود که به دعوت نیروی دریایی هند برای شرکت در تمرین به آنجا رفته بود.آن‌ها به عنوان مهمان هندی‌ها در تمرین شرکت کردند و در مسیر بازگشت بودند و کشتی بدون سلاح بود. حمله به یک کشتی آموزشی بی‌سلاح و پر از ملوان، یک جنایت جنگی است.

خبرنگار: چه نیروی نظامی اجازه می‌دهد یک ناوشکن بدون سلاح وارد اقیانوس شود؟

دکتر عراقچی: چون هدف آن‌ها جنگ نبود. آن‌ها برای یک تمرین، که توسط نیروی دریایی هند ترتیب داده شده بود، رفته بودند.بسیاری مهمانان دیگر هم بودند و در رژه شرکت کردند و همه چیز یک دوره آموزشی صلح‌آمیز بود.آن‌ها حتی قبل از آغاز جنگ به آن ماموریت رفته بودند.

وقتی گفتم آمریکا پشیمان خواهد شد، منظورم این بود که آمریکا متأسفانه یک سابقه خلاف قوانین بین‌المللی ایجاد کرده است که کل مفهوم قانون بین‌الملل دریایی را خدشه‌دار می‌کند. وقتی یک کشتی بی‌سلاح بدون دلیل مورد حمله قرار گیرد و گروه زیادی از ملوانان کشته شوند، این یک سابقه ایجاد می‌کند.

خبرنگار: آمریکا می‌گوید کنترل آسمان‌ها را در دست دارد و حملات موشکی ایران بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است و بیش از ۲۰۰۰ هدف ایرانی را زده‌اند. پنتاگون می‌گوید آمریکا پیروزی قاطع دارد.آیا فکر می‌کنید اشتباه می‌کنند؟

عراقچی: پس از شش روز از جنگ، مشخص است که آمریکا نتوانسته به هدف اصلی خود، یعنی پیروزی سریع و کامل، دست یابد.

آن‌ها تلاش می‌کنند حمله خود را توجیه کنند، اما هیچ دلیلی مؤثر نبوده و اکنون از «طرح ب» سخن می‌گویند که احتمالاً شکست بزرگ‌تری خواهد بود.

هدف آن‌ها تغییر حکومت و پیروزی سریع بود، اما شکست خورده‌اند.سیستم به خوبی کار می‌کند.فرماندهان جایگزین شده‌اند و رهبر به زودی طبق قانون اساسی جایگزین خواهد شد.بله، ما هدف قرار گرفته‌ایم، اما توانسته‌ایم بسیاری از اهداف در اسرائیل و پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار دهیم.موشک‌های ما همچنان فعال و دقیق عمل می‌کنند.بنابراین آن‌ها نتوانستند مانع شلیک موشک‌های ما به اسرائیل و سایر مقاصد شوند.این پیروزی ماست و توانستیم مقاومت کنیم. در جنگ هیچ برنده‌ای وجود ندارد. اما پیروزی ما مقاومت در برابر اهداف غیرقانونی دشمن است. توانسته‌ایم در برابر قدرتمندترین ارتش جهان و ارتش اسرائیل مقاومت کنیم. آن‌ها نتوانستند جلوی شلیک موشک‌های ما به اسرائیل و سایر مقاصد را بگیرند.ما موفق شدیم و آن‌ها نتوانستند ما را متوقف کنند؛ این پیروزی ماست.

خبرنگار: ایران حداقل به ۱۰ کشور دیگر حمله کرده، بسیاری از آن‌ها همسایگان عرب شما هستند، که هیچ‌کدام در این جنگ دخیل نبودند. چرا در ماه رمضان همسایگان مسلمان خود را هدف قرار داده‌اید؟

دکتر عراقچی: اشتباه نکنید، ما به همسایگان خود حمله نکرده‌ایم.ما کشورهای مسلمان را هدف قرار نداده‌ایم.تنها اهداف ما پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکایی بوده‌اند که متأسفانه در خاک همسایگان واقع شده‌اند.من با وزیران خارجه آن‌ها در تماس بوده‌ام و توضیح داده‌ام که ما شما را هدف قرار نمی‌دهیم. ما هیچ مشکلی با شما نداریم و تنها تأسیسات و پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار می‌دهیم.

خبرنگار: ایران اهداف غیرنظامی را هدف قرار داده، هتل‌ها، برج‌ها، فرودگاه‌ها در بسیاری از این کشورها، که اهداف نظامی نیستند.

دکتر عراقچی: خیر، ما هر جایی که آمریکایی‌ها حضور داشتند هدف قرار داده‌ایم.شاید خسارات جانبی هم بوده، همان‌طور که در هر جنگی رخ می‌دهد.بیش از ۷۰ هزار نفر در غزه توسط اسرائیل کشته شدند و ارتش اسرائیل آن‌ها را خسارت جانبی نامید.پس احتمال خسارات جانبی در این وضعیت هم وجود دارد. این چیزی است که ما پیشاپیش به همه منطقه هشدار داده بودیم، اگر آمریکا به ما حمله کند، ما چاره‌ای جز حمله به تأسیسات آن‌ها در خاک شما نداریم و ممکن است جنگ از کنترل خارج شود و کل منطقه دچار فاجعه شود. این جنگ انتخاب ما نیست، این جنگ انتخابی آمریکاست و آن‌ها باید مسئول تمام خسارات باشند.

خبرنگار: ناتو گفته موشک ایرانی را سرنگون کرده که ترکیه می‌گوید وارد حریم هوایی آن شده است. آیا هر روز دشمنان جدید می‌سازید؟

دکتر عراقچی: نیروی نظامی ما شلیک هرگونه موشک به ترکیه یا آذربایجان را رد کرده است. ناتو گفته این موشک توسط ایران شلیک شده، اما دلیلی ندارد که به ترکیه شلیک کنیم که همسایه خوب ماست، همچنین دلیلی برای شلیک پهپاد به آذربایجان نیست.ما در حال بررسی هستیم که چه اتفاقی افتاده، شاید از مکان‌های دیگر آمده یا مشکلی پیش آمده، اما هیچ قصدی برای حمله به ترکیه، آذربایجان یا سایر همسایگان نداریم. اما قطعاً پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکایی در منطقه را هدف قرار می‌دهیم، هر کجا که باشند.

خبرنگار: شما گفته‌اید که پیش‌تر هشدار داده‌اید که در صورت حمله به ایران، میدان نبرد گسترش خواهد یافت. اکنون چند کشور هدف قرار گرفته‌اند. آیا هدف ایران از حمله به این کشورها فشار بر آمریکا برای توقف بمباران ایران است؟

دکتر عراقچی: خیر، هدف ما این نیست. جنگ ما با آمریکا است.آمریکا هر روز و هر ساعت به ما حمله می‌کند و ما از خود دفاع می‌کنیم. چگونه می‌توانیم از خود دفاع کنیم وقتی به خاک آمریکا دسترسی نداریم؟ ما می‌توانیم پایگاه‌های آمریکایی در منطقه اطراف را هدف قرار دهیم. این پیامد طبیعی این جنگ است.آمریکا به ما حمله می‌کند و مردم ما کشته می‌شوند. آن‌ها مدارس ما را هدف قرار داده‌اند، در یک مورد، ۱۷۱ دانش‌آموز دختر کشته شدند. سپس به بیمارستان‌های ما حمله کردند.امروز به یک ورزشگاه حمله کردند و حتی به شهرداری‌ها و ایستگاه‌های پلیس محلی حمله کردند. چگونه می‌توانیم از خود دفاع کنیم؟ با هدف قرار دادن تأسیسات و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه.

خبرنگار: ایران تا چه زمانی می‌تواند مقاومت کند؟

دکتر عراقچی: ما از خود دفاع می‌کنیم تا زمانی که لازم باشد. واضح است، ما قربانی تجاوز هستیم و کاری که انجام می‌دهیم دفاع از خود است و حق داریم از خود دفاع کنیم. همچنین توانسته‌ایم اهدافی در اسرائیل و پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار دهیم و خساراتی وارد شده است. در هر جنگی خساراتی وجود دارد، اما ما از حیثیت خود دفاع می‌کنیم. این حیثیت و استقلال ما مهم‌تر از هر چیز دیگری است و هر قیمتی برای حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی و شرافت خود می‌پردازیم. همین کار را قبلاً در ژوئن ۲۰۲۵ انجام دادیم، ۱۲ سال مقاومت کردیم و دشمن را مجبور به درخواست آتش‌بس بدون قید و شرط کردیم. امسال هم همین رویه تکرار خواهد شد.

خبرنگار: وزیر، آیا ایران قصد دارد آتش‌بس درخواست کند؟

دکتر عراقچی: خیر، ما حتی در گذشته آتش‌بس درخواست نکردیم. این اسرائیل بود که پس از ۱۲ روز مقاومت، درخواست آتش‌بس بدون قید و شرط کرد.در روزهای اول جنگ، آن‌ها خواستار تسلیم ما بودند، اما ما به دفاع خود ادامه دادیم و با موشک‌ها به آن‌ها پاسخ دادیم. سپس اسرائیل ابتدا از آمریکا خواست کمک کند و بعد درخواست آتش‌بس بدون قید و شرط کرد. این بار نیز ما هرگز آتش‌بس درخواست نکرده‌ایم.

خبرنگار: ایران به خاک آمریکا دسترسی ندارد. آیا آمریکایی‌ها باید نگران حمله ایران به خاک خود باشند؟

دکتر عراقچی: خیر، آن‌ها پایگاه‌های کافی در اطراف ما دارند. نیازی به رفتن فراتر نیست.

خبرنگار: تنگه هرمز بسته نشده، اما تهدید به بسته شدن آن اقتصاد بین‌الملل را مختل کرده است. اگر جنگ ادامه یابد، ایران تلاش خواهد کرد تنگه را ببندد؟

دکتر عراقچی: ما تنگه را نبسته‌ایم. کشتی‌ها و نفت‌کش‌ها از ترس حمله دو طرف عبور نمی‌کنند.

فعلاً قصد بستن تنگه را نداریم، اما هر سناریویی را بررسی خواهیم کرد.

نفت‌کش‌های بین‌المللی هدف ما نیستند و هیچ تهدیدی متوجه آن‌ها نشده است.

خبرنگار: آیا ایران از طریق کانال‌های پشت‌پرده با مقامات آمریکایی در ارتباط است؟

دکتر عراقچی: خیر، پس از آخرین دیدارمان هیچ تماسی نداشته‌ایم. ما پیش از این مذاکرات طولانی داشتیم و پیشرفت قابل توجهی حاصل شد، همان‌طور که وزیر خارجه عمان تأیید کرد.رئیس‌جمهور ترامپ گفته ایران حاضر به قبول اصل اساسی نشده که ساخت سلاح هسته‌ای را دنبال نکند. خیر، این واقعیت نیست، ایران بارها گفته است و این تضمین دائمی است.بر اساس دکترین امنیتی و فتوا رهبر، ایران هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نخواهد بود. ایران عضو متعهد NPT است و تنها پس از حمله ژوئن اجازه بازدید محدود شد.

ذخایر هسته‌ای ایران در مکان‌های امن و زیر نظارت باقی مانده و پس از دستیابی به توافق، بررسی دقیق امکان‌پذیر بود. ما برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای داریم و مشکلی برای اطمینان دادن به دیگران نداریم.

خبرنگار: در مورد جنگ، آیا از تهاجم زمینی آمریکا می‌ترسید؟

دکتر عراقچی: خیر، ما آماده مقابله هستیم و برای آمریکا فاجعه‌آور خواهد بود. ایران آماده مقابله با هر سناریو، حتی تهاجم زمینی است.

خبرنگار : آیا روسیه و چین به شما کمک می‌کنند؟

دکتر عراقچی:آن‌ها از ما حمایت سیاسی و در زمینه‌های دیگر دارند. همکاری نظامی ایران و روسیه علنی است و ادامه دارد.

خبرنگار:در داخل ایران، چرا اینترنت محدود شده است؟

دکتر عراقچی: تقریباً همه ایرانی‌ها به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند.گاهی برای دلایل امنیتی دسترسی محدود می‌شود تا مردم و تأسیسات محافظت شوند. ما در وسط جنگ هستیم و حق داریم محدودیت‌هایی اعمال کنیم.