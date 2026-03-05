در پیامی خطاب به ملت ایران مطرح شد؛
سرلشگر عبدالهی: اطمینان می دهیم که دشمنان را از کرده خود پشیمان خواهیم کرد
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) در پیامی خطاب به مردم تصریح کرد: نیروهای مسلح با اتکال به خداوند متعال بر اساس عهدی که با سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای، شهیدان والامقام و شما ملت غیور و با استقامت بستهاند، در ادامه هجوم قدرتمندانه خود علیه آمریکای جهانخوار و رژیم درمانده صهیونی ضربات کوبندهتری را بر پیکره پوشالی و مغرور دشمنان وارد خواهند.
به گزارش ایلنا، متن پیام سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
ملت مقاوم، شجاع، صبور و بصیر ایران عزیز
استکبار جهانی به رهبری آمریکای جنایتکار برای حفظ رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی در طول ۴۷ سال گذشته انواع و اقسام توطئهها و شرارتها از جمله سازماندهی و تجهیز گروهکها، پشتیبانی از منافقین، حمایت از ارتش رژیم بعث عراق در طول ۸ سال دفاع مقدس، ترور شخصیتها، تحریمهای اقتصادی، جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، اقدامات تروریستی دی ماه و... را برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کار گرفت لکن با عنایت خداوند متعال، رهبری امامین انقلاب اسلامی و ایستادگی شما ملت عزیز در تمامی عرصهها و توطئهها شکست خفت باری را متحمل و سرافکنده شد.
بار دیگر، ترامپ رئیس جمهور متوهم آمریکا و رژیم مستأصل و درمانده صهیونیستی برای جبران شکستهای پی در پی خود، به کشور عزیزمان ایران، تجاوز نمودند و رهبر امت اسلامی و مستضعفان جهان را شهید و صدها کودک، زن و مرد بی گناه را به خاک و خون کشیدند.
فرزندان قهرمان شما مردم شجاع در نیروهای مسلح تاکنون ضربات سهمگینی را بر شیطان بزرگ، آمریکا و نیروی نیابتی آن رژیم کودک کش صهیونیستی وارد نمودهاند و این ضربات با قوت بیشتر تداوم خواهد داشت.
نیروهای مسلح با اتکال به خداوند متعال بر اساس عهدی که با سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای، شهیدان والامقام و شما ملت غیور و با استقامت بستهاند در ادامه هجوم قدرتمندانه خود علیه آمریکای جهانخوار و رژیم درمانده صهیونی ضربات کوبندهتری را بر پیکره پوشالی و مغرور دشمنان وارد خواهند نمود و اطمینان میدهیم که آنها را از کرده خود پشیمان خواهیم کرد. انشاء الله
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص)
جان فدای اسلام و مردم عزیز ایران- سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی»