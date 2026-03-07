فداحسین مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تجاوز اسرائیل و آمریکا و شهادت رهبر انقلاب در پی این تجاوزات، گفت: شهادت مظلومانه رهبر انقلاب، فرمانده کل قوا و جمعی از فرماندهان ارتش و سپاه و مردم عزیز و دانش‌آموزان عزیزمان در میناب را خانواده‌های داغدار و مردم کشور را تسلیت می‌گویم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ملت ما و دنیا می‌دانند که ایران آغازکننده جنگ دوم نبود؛ یعنی اگر ما جنگ ۱۲ روزه را جنگ اول رژیم صهیونیستی و آمریکای شرور حساب کنیم، این جنگ می‌شود جنگ دومی که آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی شروع کردند.

وی ادامه داد: فرق این دو جنگ این است که در جنگ اول که رژیم صهیونیستی آن را شروع کرد، آمریکا در پس آن قرار داشت اما در این جنگ درست است که رژیم صهیونیستی حرکاتی انجام داد، اما خود آمریکا شروع‌کننده بود.

مالکی با بیان این‌که در هر دو جنگ یک موضوع خاص وجود داشت و آن مذاکرات بود، گفت: باید به خاطر داشت در کشور ما در اوج مذاکرات موافقان و مخالفان جدی نسبت به این موضوع وجود داشت؛ هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در این جنگ مذاکرات مطرح بود، اعتقاد من هم بر این بود که این فریب است و مذاکره می‌تواند یک فریب باشد که نهایتاً این اتفاق افتاد.

وی افزود: تحلیلی که آمریکایی‌ها داشتند و بارها هم ترامپ از طریق توییت‌های خود مطرح می‌کرد، اما خود توییت‌های ترامپ هم نوعی فریب برای ما بود؛ یعنی ترامپ سعی می‌کرد با توییت‌هایی که لحظه به لحظه منتشر می‌کرد، فضای جامعه ما را ملتهب کند که تا حدودی هم متأسفانه ملتهب شد و در این التهاب جامعه، آن‌ها طراحی کرده بودند که محور اصلی آن موضوع براندازی کشور و تجزیه کشور بود و این دو هدف یعنی براندازی و تجزیه کشور را دنبال می‌کردند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: آمریکا و اسرائیل ابتدا می‌خواستند فضای کشور را ملتهب کنند و یک عملیات نظامی انجام دهند، سپس از مرزهای شرق و غرب کشور عملیات ایذایی انجام دهند و نهایتاً هم آشوب در جامعه ایجاد کنند؛ مشابه آنچه که در دی‌ماه رخ داد. اما هم هوشیاری مقامات ارشد کشور، علیرغم این‌که داغدار بودند و هم حضور مردم در صحنه موجب شد که بسیاری از این اهداف محقق نشود.

وی تأکید کرد: به طور قطع، بر اساس بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، می‌توانم بگویم دو عامل از چهار ترفندی که آن‌ها داشتند و توطئه‌ای که طراحی کرده بودند تا اینجا خنثی شده است؛ یک عامل، بازدارندگی و قدرت موشکی و نیروهای مسلح ما که مشاهده کردیم چگونه برخورد کردند. دوم هم حضور شبانه‌روزی مردم در صحنه بود. این دو عامل بسیاری از فتنه‌هایی را که در ذهن ترامپ بود را خنثی کرد.

مالکی عنوان کرد: ترامپ و آمریکایی‌ها بزرگ‌ترین عاملی که می‌خواستند از طریق آن نظام جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهند و به زانو در بیاورند، پایگاه‌هایی بود که اطراف ایران داشتند؛ اما اقدام جسورانه و حساب‌شده‌ای که نیروهای مسلح ما انجام دادند، هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا بود ،بدون این‌که واهمه‌ای داشته باشند یا ملاحظه‌ای نسبت به کشورهای عربی که آمریکایی‌ها در آنجا پایگاه داشتند، این کار را انجام دادند، البته باید گفت کشورهای عربی نیز علیرغم این‌که ناراحت شدند، مدارا کردند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از کشورهای عربی مدارا کردند و فهمیدند چه اتفاقی رخ داده است. حتی رفتار مردم آن کشورها هم در برخورد با این موضوع مشاهده کردیم، زمانی که موشک‌های ایران مراکز استراتژیک آمریکا را هدف قرار داد، مردم بحرین یا کویت یا امارات و جاهای دیگر شادی می‌کردند؛ زیرا آن‌ها هم نمی‌خواستند پایگاه‌های آمریکا در کشورشان قرار بگیرد و روزی بلای جانشان شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: یک هدف ناجوانمردانه‌ای که رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها برخلاف ایران انجام می‌دهند، هدف قرار دادن غیرنظامیان و مدارس ما است، در صورتی که ایران نقطه‌زنی می‌کند. شما بارها در ویدئوهایی که منتشر شده است دیده‌اید که ایران در بحرین مرکز رادار آمریکا، یا در دبی هتلی که افسران آمریکایی در آن حضور داشتند، در عراق مرکز ناتو و جاهای دیگر را هدف قرار داده است و نقطه‌زنی ایران دقیقاً متوجه مراکز نظامی و هسته‌ای آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

وی تأکید کرد: اما آمریکایی‌ها چه می‌کنند؟ نقطه‌زنی آن‌ها چیست؟ آن‌ها مدرسه میناب را هدف قرار می‌دهند، مدرسه لامرد را هدف قرار می‌دهند، در آبیک یک دانش‌آموز را شهید می‌کنند، در تهران مراکز ورزشی یا در تبریز یا در ارومیه و جاهای مختلف را هدف قرار می‌دهند و حتی بازار در تهران را هدف قرار می‌دهند، این متفاوت است. این مسئله در دنیا به‌شدت حیثیت آمریکایی‌ها را زیر سؤال برده است که آمریکایی‌ها نباید چنین کاری انجام دهند. همین ۱۷۰ دانش‌آموزی که در میناب شهید شدند، به‌شدت حیثیت آمریکایی‌ها را در دنیا زیر سؤال برده است. اما مراکز شهری که هدف قرار داده می‌شود و جاهای دیگر، در معادلات جنگی جایگاهی ندارد و چنین چیزی وجود ندارد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون که آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی جنگ را شروع کرده‌اند، ایران نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. آمریکا و اسرائیل اکنون به دنبال مذاکره هستند؛ در حالیکه مذاکره به هیچ عنوان نمی‌تواند محملی داشته باشد، زیرا آن هم یک نوع فریب است. مذاکره پشت مذاکره با آن‌ها فرصتی برای آن‌ها خواهد بود که نفسی تازه کنند و دوباره اقدامات خود را از سر بگیرند.

وی تأکید کرد: این موضوع باید در دنیا یکسره شود و دنیا باید نسبت به این مسئله واکنش نشان دهد و جلوگیری کند از این‌که آمریکایی‌ها بخواهند به هرجا حمله کنند. حتی در میان کشورهای اسلامی هم ما سکوت برخی دولت‌ها را می‌بینیم؛ به نفع خودمان می‌بینیم، اما هجمه مردم مسلمان در جامعه اسلامی و در کشورهای اسلامی علیه رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا بسیار بیشتر از دولت‌هایشان است.

مالکی با بیان این‌که ما گاهی مطالبی از بسیاری از کشورها می‌شنویم که واقعاً خوشحال‌کننده است و برخی از ملت‌ها در کنار ملت ایران ایستاده‌اند، یادآور شد: در پاکستان ما شهید داده‌ایم، در عراق و لبنان و در جاهای مختلف همین‌طور؛ در کنار ما هستند. امروز اگر ایران جلوی آمریکایی‌ها را نگیرد، قطعاً در آینده بلای جان همه آن‌ها خواهد شد.

وی در پاسخ به این‌که اکنون شایعه‌ای از سوی برخی از رسانه‌های معاند مطرح می‌شود و موجب نگرانی مردم شده، مبنی بر این‌که گفته می‌شود تسلیحات ایران رو به اتمام است و موشک‌های ایران در حال تمام شدن است، گفت: این‌ها شایعات است. مگر خود آمریکایی‌ها را شما ندیدید که آقای ترامپ تلویحاً شکست در جنگ دریایی را پذیرفت؟ ناو خود را عقب برد. ناو آبراهام لینکلن را که ایران هدف قرار داد، آمریکایی‌ها ناوهای خود را عقب بردند و تقریباً شکست خود در دریا را پذیرفتند.

این نماینده مجلس ادامه داد: این‌که گفته شود موشک‌های ایران در حال تمام شدن است، چنین نیست. اخباری که ما داریم نشان می‌دهد ذخایر آن‌ها در خلیج فارس و در دریای عمان در حال به اتمام رسیدن است و به دنبال عقب‌نشینی هستند. خسارات سنگینی که پس از بستن تنگه هرمز به آمریکایی‌ها وارد شد، به بسیاری از کشورها هم وارد شده است؛ برای مثال در خود دبی، هر ساعت میلیاردها دلار خسارت به علت بسته شدن فرودگاه‌ها وارد می‌شود. این خسارات در واقع متوجه آمریکایی‌ها است.

مالکی درباره این‌که همچنین شایعاتی درباره حملات زمینی از شرق و غرب کشور مطرح می‌شود، گفت: این‌که گفته شود حملات زمینی از شرق و غرب کشور به وجود خواهد آمد، چنین چیزی نیست. ما هم چندی قبل در کمیسیون امنیت ملی از غرب کشور بازدید داشتیم. خود من نیز مدتی پیش در زاهدان و در جنوب شرق کشور جلساتی با فرماندهان نظامی ارتش و سپاه در سیستان و بلوچستان و شرق کشور داشتم. آمادگی الحمدلله وجود دارد و آن‌ها هم مرد این نیستند که بخواهند جنگ زمینی را آغاز کنند؛ زیرا به هر جهت می‌دانند غیرت مردم ایران در نوار مرزی، چه در استان‌های شرق کشور و چه در استان‌های غرب کشور، اجازه چنین تحرکاتی را نخواهد داد.

