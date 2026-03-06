فرشاد ابراهیم پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان گفت: توجه داشته باشید آنچه که اکنون در حال رخ دادن است، تقابل دو نگاه ایدئولوژیک است؛ نخست ایدئولوژی مادی‌گرایی و دوم ایدئولوژی خداپرستی و معنویت است؛ تقابل این دو دیدگاه اجتناب‌ناپذیر بوده و ما خواه‌ناخواه وارد یک جنگ وجودی با ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی و عوامل آن‌ها می‌شدیم و اکنون این اتفاق رخ داده است.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات خاطرنشان کرد: تحلیل من این است که به حول و قوه الهی، پیروزی با جبهه اسلام و مسلمین خواهد بود و ان‌شاءالله به‌زودی ملت ایران به‌ همراه مسلمانان و شیعیان جهان خواهند شناخت و ما در تبعیت از ولی‌امر مسلمین انتخابی که مجلس خبرگان رهبری انجام خواهد داد را دنبال خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در این جنگ وجودی برنامه ریزی‌هایی را نظام استکبار از گذشته به صورت بلندمدت انجام داده بود، عنوان کرد: ما شاهد شکاف میان نسل گذشته خود و نسل جدیدمان در جنگ ۱۲ روزه بودیم. کار بسیار سنگینی پیش روی ما قرار دارد. ما به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که در حوزه تربیت نسل جدید، غفلت‌هایی صورت گرفته است و اکنون باید هرچه زودتر بازتعریفی در نظام تعلیم و تربیت ما انجام شود.

ابراهیم‌پور خاطرنشان کرد: در حوزه دانشجویان خارجی اقداماتی انجام دادیم و همه آنان را به سلامت و با آرامش روانی از مرزها خارج کردیم. همچنین دانشجویان فعلی ما وارد عرصه دفاع از انقلاب شدند و حتی شهید دانشجو هم تقدیم کردیم.

وی گفت: حمله آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب اوج خباثت، پلیدی و نیت شوم استکبار را بیش از گذشته نشان داد و روشن کرد که آن‌ها به دنبال حذف اندیشه ایران و ایرانی هستند. مشکل آن‌ها با ایران، مشکل با استقلال‌طلبی مردم ایران است. مشکل آن‌ها با این است که ایرانیان اجازه نمی‌دهند آمریکایی‌ها بر جان، مال و ناموس آن‌ها سیطره پیدا کنند. مشکل آن‌ها این است که ایرانی‌ها با کاپیتولاسیون مخالف هستند. آمریکا نفت ایران را برای خود می‌خواهد و ایرانیان اجازه نمی‌دهند.

نماینده ایذه و باغملک تاکید کرد: این جنگ دیر یا زود باید اتفاق می‌افتاد و در هر دوره‌ای از کار رؤسای جمهور آمریکا، شرایط به سمت جنگ نزدیک می‌شد، اما عواملی باعث تأخیر در وقوع جنگ می‌شد که اکنون دیگر رخ داده است. امیدواریم به حول قوه الهی، با اتحاد مردم و با درس گرفتن از اشتباهات گذشته، همه دست به دست هم دهیم و در سایه رهبر مقتدری که ان‌شاءالله انتخاب خواهد شد، متحد و همصدا، با عبرت گرفتن از آنچه رخ داده است، شاهد افق‌های نوین پیش روی مسلمانان و ایرانیان عزیز باشیم.

وی در پاسخ به این‌که آیا زیرساخت‌های آنلاین برای آموزش مدارس و دانشگاه‌ها فراهم است، گفت: تصمیم‌گیری درباره آینده نظام تعلیم و تربیت کشور بستگی به وضعیت پیش روی جنگ دارد. حفاظت از جان دانش‌آموزان و دانشجویان ما اولویت اساسی است، حتی اگر نیاز باشد که ما برای مدتی آموزش را به تأخیر بیندازیم، این کار را انجام خواهیم داد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات تاکید کرد: در حال حاضر در دانشگاه‌های ما زیرساخت آموزش مجازی کاملاً فراهم است و در شهرهای مختلف هم برای آموزش و پرورش از طریق بستر «شاد» امکان آموزش غیرحضوری وجود دارد. هر دانش‌آموز و هر منطقه‌ای که دچار وضعیت جنگی شود یا شرایط اضطراری در خصوص مهاجرت یا عدم دسترسی به بسترهای ملی آموزش داشته باشد، حتماً در خصوص آینده آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی گفت: دانشجویان و دانش‌آموزان ما به هیچ عنوان نباید نگران به تأخیر افتادن آموزش خود باشند. ما تمهیدات لازم را اندیشیده‌ایم و هر وقفه‌ای که در حوزه آموزش برای دانش‌آموزان و دانشجویان ایجاد شود، قطعاً با تصمیمات اقتضایی جبران خواهد شد.

انتهای پیام/