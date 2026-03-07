بیگدلی در گفتوگو با ایلنا:
دوقطبیسازی و ناراحت کردن مردم در این شرایط، بازی در زمین دشمن است/ در حساسترین برهه بعد از انقلاب قرار داریم
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم حفظ انسجام داخلی پس از شهادت رهبری در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، گفت: در حساسترین برهه بعد از انقلاب قرار داریم و اگر هر کسی بخواهد؛ هیچ فرقی نمیکند از یک فرد عادی تا فردی که بالاترین مقام را دارد، اگر به این دوقطبیها دامن بزند و شرایطی ایجاد کند که دشمن از آن استفاده کند یا مردم را ناراحت و نگران کند، به نظر من در زمین دشمن بازی میکند.
احمد بیگدلی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره شهادت رهبر انقلاب در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان و دوری از دوقطبیها در این شرایط کشور گفت: به مردم ایران اسلامی و همه مسلمانان، شهادت رهبر عزیزمان، فرماندهان، مردم عزیزمان و دانشآموزان که در جنایات رژیم اسرائیل و آمریکا به شهادت رسیدند را تسلیت عرض میکنم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جنایات اسرائیل و آمریکا دوباره به دنیا ثابت کرد که ایران یک کشور قوی و بر مبنای جمهوریت است که وقتی نفر اول این نظام که همه مردم به او اعتقاد و ایمان دارند و دوستش داشتند، وقتی شهید شدند، در امور کشور خللی ایجاد نشد و عامل اصلی این اتفاق حضور مردم در میدان بود.
وی با بیان اینکه مردم همه آمدند و دوباره در مساجد حاضر شدند و نگذاشتند دشمن به هدف خود برسد، عنوان کرد: دشمن آمده است که یک ضربه بزرگ به کشور ما بزند، درست است که شهادت رهبری عزیز برای ما یک فقدان بزرگ است، اما جمهوریت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دوباره نشان داد که مردم وقتی پای کار باشند، بسیاری از نقشههای پلیدی که علیه این مملکت کشیده میشود، نقش بر آب خواهد شد.
بیگدلی خاطرنشان کرد: بعد از شهادت آقا، مردم از همان اولین لحظههایی که اعلام عمومی شد، به میدانها، خیابانها و مساجد آمدند و عزاداری کردند و همین حضور مردم بسیاری از مسائل را حل و فصل کرد. از سوی دیگر نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و ارتش همه متحد شدند و علیه دشمنان بدون اینکه در این کارشان خللی ایجاد شود ایستادند و این همان جمهوریت و توان اصلی دفاعی است.
وی عنوان کرد: دشمنان ما فکر میکردند اگر رهبری را شهید کنند، نیروهای نظامی از هم میپاشد و انسجام نیروهای نظامی از بین میرود و ارتش و نیروهای امنیتی به گونهای دیگر اقدام خواهند کرد که خدا را شکر هیچ خللی در این امر ایجاد نشد و قدرت واقعی مملکت نشان داده شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دشمن فعلاً تلاش میکند تهاجمات خودش را ادامه دهد، اما نیروهای مسلح ما همگی پای کار هستند و نقشههای آنها را نقش بر آب میکنند و مطمئناً تا پای جانشان هم با همه مردم برای نظام ایستادگی دارند.
وی با اشاره به جلوگیری از دوقطبیسازی در جامعه بیان کرد: در هر حالتی دوقطبیسازی برای مملکت یک سم و آسیب است؛ چه در سطوح بسیار پایین، مثلا اگر در یک شهرستان کوچک کسی صاحب تریبون است صحبتهایی انجام دهد و رفتارهایی را بروز دهد که باعث دوقطبی شود؛ چه کسانی که صاحب تریبونهای بزرگ هستند باید حواسشان به این موضوع باشد.
بیگدلی تاکید کرد: کسانی که صاحب تریبون هستند باید حواسشان باشد وقتی پشت آن میروند و سخنانی میگویند، فرقی نمیکند از هر گروه و جناحی باشند، از هر فکر و اندیشهای هستند، هر مقامی باشند یا هر لباسی بر تن داشته باشند؛ در حالت عادی هم دوقطبی به نظام و مملکت آسیب میزند چه برسد به شرایط امروز؛ واقعیت این است که مردم از این موضوع ناراضی و ناراحت هستند.
وی با بیان این که در حساسترین شرایط بعد از انقلاب قرار داریم، یادآور شد: تاکنون چنین برههای برای ما ایجاد نشده بود، در حالی که اتفاقات متعددی برای مملکت رخ داده است، اما چنین اتفاق بزرگی برای این نظام رخ نداده بود. واقعیت امر این است که در حساسترین برهه بعد از انقلاب قرار داریم و اگر هر کسی بخواهد؛ هیچ فرقی نمیکند از یک فرد عادی تا فردی که بالاترین مقام را دارد، اگر به این دوقطبیها دامن بزند و شرایطی ایجاد کند که دشمن از آن استفاده کند یا مردم را ناراحت و نگران کند، به نظر من در زمین دشمن بازی میکند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: باید دست از این دوقطبیسازیها برداریم و در کنار یکدیگر باشیم، در کنار سران قوا باشیم و در کنار دولت بایستیم تا از این مرحله عبور کنیم. انتقاداتی اگر هست، ایرادی ندارد؛ اما بماند برای وقت مقتضی خود و انتقادات خود را در زمان مناسب مطرح کنیم، ولی اکنون باید بهگونهای رفتار کنیم که دشمن از این همبستگی و دلبستگی همه به این نظام مقدس شرمگین شود و از کاری که کرده پشیمان شود. انشاءالله این مرحله خطیر هم به سلامت طی خواهد شد و مملکت به یک آرامش نسبی و شرایط خاص خود خواهد رسید.