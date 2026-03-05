انهدام ۷ فروند پهپاد مهاجم توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه شماره ۱۳ ارتش جمهوری اسلامی ایران، از صبح امروز تعداد ۷ فروند پهپاد از انواع هرمس و ام‌کیو۹ توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور با سامانه‌های نیروی زمینی و پدافند هوایی ارتش و سپاه پاسداران در غرب و جنوب غرب کشور هدف قرار گرفته و ساقط شدند.

این اطلاعیه می‌افزاید؛ در همین مدت پهپادهای هجومی نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تل‌آویو، سایت راداری میرون رژیم اشغالگر قدس و محل استقرار نیروهای آمریکایی در اربیل عراق و کمپ العدیری کویت را هدف قرار داده و آسیب های جدی وارد کردند.