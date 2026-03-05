خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طرح‌های کمیسیون امنیت ملی برای اقدام متقابل در برابر تجاوز آمریکا و اسرائیل

کد خبر : 1758996
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی طرح‌هایی برای اقدام متقابل نسبت به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی با اشاره به جلسه امروز (پنجشنبه ۱۴ اسفند) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه گزارشی از پیروزی‌های ارزشمند نیروهای مسلح ما در مقابل دشمنان صهیونیستی و آمریکایی ارائه شد.

وی ادامه داد: طبق این گزارش، با توجه به انهدام سامانه‌ها و پهپادی راداری و پدافندی دشمن در روزهای اخیر، کار نیروهای مسلح برای ضربه و تخریب بیشتر امکانات دشمن راحت‌تر شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: در این جلسه طرح‌هایی برای اقدام متقابل نسبت به تجاوز دولت‌های تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ان شاءالله بعد از اتمام بررسی‌ها برای تصویب به صحن مجلس ارائه خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل