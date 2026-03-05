طرحهای کمیسیون امنیت ملی برای اقدام متقابل در برابر تجاوز آمریکا و اسرائیل
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی طرحهایی برای اقدام متقابل نسبت به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی با اشاره به جلسه امروز (پنجشنبه ۱۴ اسفند) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه گزارشی از پیروزیهای ارزشمند نیروهای مسلح ما در مقابل دشمنان صهیونیستی و آمریکایی ارائه شد.
وی ادامه داد: طبق این گزارش، با توجه به انهدام سامانهها و پهپادی راداری و پدافندی دشمن در روزهای اخیر، کار نیروهای مسلح برای ضربه و تخریب بیشتر امکانات دشمن راحتتر شده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: در این جلسه طرحهایی برای اقدام متقابل نسبت به تجاوز دولتهای تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ان شاءالله بعد از اتمام بررسیها برای تصویب به صحن مجلس ارائه خواهد شد.