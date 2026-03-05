۱۴ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۴:۵۷

قالیباف:

مالیات‌دهندگان آمریکایی بدانند راهبرد ترامپ «اول اسرائیل» است

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود ذخایر پدافندی در آمریکا گفت: آمریکایی‌ها ناچار به اولویت‌بندی در تخصیص این تجهیزات شده‌اند و در این میان راهبرد «اول اسرائیل» در دستور کار دونالد ترامپ قرار دار