قالیباف:
مالیاتدهندگان آمریکایی بدانند راهبرد ترامپ «اول اسرائیل» است
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود ذخایر پدافندی در آمریکا گفت: آمریکاییها ناچار به اولویتبندی در تخصیص این تجهیزات شدهاند و در این میان راهبرد «اول اسرائیل» در دستور کار دونالد ترامپ قرار دار
به گزارش ایلنا،محمدباقر قالیباف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
آمریکاییها درپی کمبود ذخایر پدافندی، درحال اولویتبندی هستند.
مالیات دهندگان آمریکایی بدانند که دراین اولویتبندی، راهبرد «اول اسرائیل» در دستور کار ترامپ است.