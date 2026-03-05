به گزارش ایلنا، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: برخی از مسئولان آمریکایی‌ گفته‌اند که قصد ورود زمینی به ایران را دارند. فرزندان سلحشور امام خمینی و امام خامنه‌ای منتظرتان هستند تا آن مسئولان نابکار آمریکایی را با چند هزار کشته و اسیر رسوا کنند. سرزمین ایران جای رقص دوزخیان نیست.

