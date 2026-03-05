آملی لاریجانی:
منظور از اسرع وقت در انتخاب رهبر جدید، سریعترین زمان ممکن است
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتخاب آیتالله اعرافی، شورای موقت را با حضور رئیسجمهور و رئیس قوه قضائیه تشکیل دادند.
به گزارش ایلنا، آیتالله آملی لاریجانی گفت: انتخاب رهبر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است و در اصل ۱۱۱ قانون اساسی نیز آمده است و خبرگان باید در اسرع وقت تشکیل جلسه دهند، البته با توجه به شرایط جنگی، منظور از اسرع وقت، سریعترین زمان ممکن است.
وی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتخاب آیتالله اعرافی، شورای موقت را با حضور رئیسجمهور و رئیس قوه قضائیه تشکیل دادند.