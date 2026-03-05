به گزارش ایلنا، در این راستا مستندات لازم شامل مشخصات و تصاویر کودکان معصوم و بی دفاع که در حال تحصیل مورد حمله وحشیانه رژیم کودک کش امریکا و صهیونی قرار گرفتند، جمع آوری شده و برای ثبت در مراجع بین المللی در اختیار وزرارت امور خارجه کشورمان قرار گرفته است.

این جنایت جنگی که برخلاف تمامی اصول و مبانی حقوق بین المللی و انسانی و بر خلاف شعارهای دروغین امریکا در صیانت از حقوق بشر است با جدیت دنبال می شود.

در حالی که سردمداران ارتش تروریستی آمریکا روی بی‌کیفر ماندن (Impunity) این جنایت جنگی حساب کرده‌اند، از مراجع ذیصلاح بین‌المللی انتظار می‌رود، قاطعانه و فوری این جانیان کودک‌کش را پای میز محاکمه بکشانند.

در همین حال، اقدامات سخت برای پشیمان کردن تروریست‌های آمریکایی از این جنایت جنگی، در قالب حقوق طبیعی کشورمان، از سوی نیروهای مسلح غیور در دست پیگیری است.

انتهای پیام/