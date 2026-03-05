شکایت وزارت کشور به مراجع بینالمللی در پی جنایت جنگی مدرسه میناب
در پی جنایت جنگی تروریست های امریکایی و صهیونی در حمله به مدرسه دخترانه ابتدایی شجره طیبه در شهرستان میناب استان هرمزگان، وزارت کشور در تعامل با وزارت آموزش و پرورش و با پیگیری وزارت امور خارجه در حال ثبت شکایت رسمی به مراجع بین المللی و حقوقی است.
به گزارش ایلنا، در این راستا مستندات لازم شامل مشخصات و تصاویر کودکان معصوم و بی دفاع که در حال تحصیل مورد حمله وحشیانه رژیم کودک کش امریکا و صهیونی قرار گرفتند، جمع آوری شده و برای ثبت در مراجع بین المللی در اختیار وزرارت امور خارجه کشورمان قرار گرفته است.
این جنایت جنگی که برخلاف تمامی اصول و مبانی حقوق بین المللی و انسانی و بر خلاف شعارهای دروغین امریکا در صیانت از حقوق بشر است با جدیت دنبال می شود.
در حالی که سردمداران ارتش تروریستی آمریکا روی بیکیفر ماندن (Impunity) این جنایت جنگی حساب کردهاند، از مراجع ذیصلاح بینالمللی انتظار میرود، قاطعانه و فوری این جانیان کودککش را پای میز محاکمه بکشانند.
در همین حال، اقدامات سخت برای پشیمان کردن تروریستهای آمریکایی از این جنایت جنگی، در قالب حقوق طبیعی کشورمان، از سوی نیروهای مسلح غیور در دست پیگیری است.