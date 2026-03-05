واریز حقوق و عیدی بازنشستگان در موعد مقرر/ فعالیت ۵۰ درصدی شعب بانکی تهران و ۳۰ درصدی شعب بانکی شهرستان ها

سخنگوی دولت گفت: فرآیند پرداخت عیدی بازنشستگان نیز آغاز شده است و ظرف روزهای آتی واریز می‌شود.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی گفت:یکی از موضوعاتی که دغدغه مندی بازنشستگان و مستمری بگیران است، واریز حقوق اسفند ماه است که طی پیگیری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز حقوق بازنشستگان در زمان مقرر انجام می‌شود.

سخنگوی دولت بیان کرد:فرآیند پرداخت عیدی بازنشستگان نیز آغاز شده است و ظرف روزهای آتی واریز می‌شود.

وی افزود:فعالیت بانک ها در تهران به صورت ۵۰ درصدی شعب و در شهرستان‌ها به صورت ۳۰ درصدی شعب از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر انجام می‌شود. 

مهاجرانی گفت:فعالیت بیمه ها و پرداخت بیمه آتش سوزی، بدنه، درمان تکمیلی و متصدیان حمل و نقل داخلی در حال انجام است.

