به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به ادعاهای بی‌اساس کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی نوشت:

این یک ریاکاری آشکار و نمونه‌ای واضح از استاندارد دوگانه است. اتحادیه اروپا قطب‌نمای اخلاقی و سیاسی خود را از دست داده و بارها به‌جای ایستادگی در برابر متجاوزان و جنایتکاران جنگی، مسیر مماشات با آن‌ها را انتخاب کرده است.

کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا باید اذعان کند که ایران تحت حمله متجاوزان بی‌رحم قرار دارد و طبق حقوق بین‌الملل حق کامل دفاع از مردم خود را دارد.

ایران به‌طور کورکورانه همسایگان خود را هدف قرار نمی‌دهد؛ بلکه دارایی‌ها و پایگاه‌های نظامی‌ای را هدف قرار می‌دهد که برای انجام تجاوزات علیه ایران استفاده می‌شوند.

