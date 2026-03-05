خبرگزاری کار ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه: اتحادیه اروپا با مماشات با متجاوزان و جنایتکاران جنگی قطب‌نمای اخلاقی و سیاسی خود را از دست داده است

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به ادعاهای بی‌اساس کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی نوشت:

این یک ریاکاری آشکار و نمونه‌ای واضح از استاندارد دوگانه است. اتحادیه اروپا قطب‌نمای اخلاقی و سیاسی خود را از دست داده و بارها به‌جای ایستادگی در برابر متجاوزان و جنایتکاران جنگی، مسیر مماشات با آن‌ها را انتخاب کرده است.

کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا باید اذعان کند که ایران تحت حمله متجاوزان بی‌رحم قرار دارد و طبق حقوق بین‌الملل حق کامل دفاع از مردم خود را دارد.

ایران به‌طور کورکورانه همسایگان خود را هدف قرار نمی‌دهد؛ بلکه دارایی‌ها و پایگاه‌های نظامی‌ای را هدف قرار می‌دهد که برای انجام تجاوزات علیه ایران استفاده می‌شوند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
