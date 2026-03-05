هشدار وزارت اطلاعات درباره فیلمبرداری از اماکن حساس
وزارت اطلاعات اعلام کرد: هرکس از اماکن حساس فیلم گرفت گزارش کنید.
به گزارش ایلنا، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در صورتیکه فردی نسبت به تهیه عکس از اماکن حساس یا ساختمانها و محلهای آسیب دیده اقدام نماید، همچنین به ثبت موقعیت مراکز با دستگاه GPS و یا تلفن همراه و علامت گذاری مکانها بپردازد، می تواند عامل دشمن آمریکایی - صهیونی باشد.
در صورت مشاهده چنین مواردی موضوع را بلافاصله به کانال رسمی ستادخبری وزارت اطلاعات در پیام رسانهای ایتا، بله و روبیکا به آدرس vaja۱۱۳@ ارسال فرمایید.