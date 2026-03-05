پیگیری روند اجرای دستورات اخیر رئیس جمهور / بررسی آخرین وضعیت خدمت رسانی و فعالیت دو وزارتخانه در شرایط جنگ

به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور در دیدار با وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ضمن پیگیری روند اجرای دستورات اخیر رئیس جمهور به وزارتخانه‌های راهبردی، گزارش‌هایی از آخرین وضعیت خدمت رسانی و فعالیت‌های وزارت صمت و جهاد کشاورزی در شرایط جنگ دریافت کرد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نشست با وزیر صنعت معدن و تجارت، تاکیدات ویژه دکتر پزشکیان بر تامین کالاهای اساسی، رفع نیاز کارخانه‌ها، سهمیه‌بندی واردات و رصد بازار و همچنین حمایت مجدانه از تولیدکنندگان و صنعت‌گران در شرایط فعلی را یادآور شد و بر ضرورت همکاری ادارات کل صمت و اتحادیه‌های اصناف در استان‌ها و نظارت کامل بر وضعیت تولید کارخانه‌ها تا تامین و توزیع تاکید کرد.

حاجی میرزایی همچنین در نشست با وزیر جهاد کشاورزی، اهتمام ویژه رئیس‌جمهور نسبت به ورود بی‌وقفه و تأمین کالاهای اساسی در استان‌ها، رصد دقیق ذخایر راهبردی این بخش به منظور تامین امنیت غذایی پایدار مردم را مورد تاکید قرار داد.

انتهای پیام/