در پیامی به پزشکیان؛

رئیس‌جمهور سنگال شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی را تسلیت گفت

در پیامی به رئیس‌جمهور کشورمان،رئیس‌جمهور سنگال شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، رئیس جمهور سنگال در پیامی با ابراز همدردی و همبستگی با ملت ایران، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران را تسلیت گفت.

آقای بسیرو دیومای دیاخار فای در پیامی به دکتر مسعود پزشکیان ضمن ابراز همدردی و همبستگی دولت و مردم سنگال با  دولت و ملت ایران در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، تصریح کرد: دولت سنگال این اقدام بسیار خطیر را محکوم کرده و ضمن مخالفت صریح با هرگونه اقدام تجاوزکارانه، پایبندی راسخ خود به حاکمیت کشورها را اعلام می‌دارد.

 

