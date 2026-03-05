به گزارش ایلنا، رئیس جمهور سنگال در پیامی با ابراز همدردی و همبستگی با ملت ایران، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران را تسلیت گفت.

بسیرو دیومای دیاخار فای در پیامی به دکتر مسعود پزشکیان ضمن ابراز همدردی و همبستگی دولت و مردم سنگال با دولت و ملت ایران در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، تصریح کرد: دولت سنگال این اقدام بسیار خطیر را محکوم کرده و ضمن مخالفت صریح با هرگونه اقدام تجاوزکارانه، پایبندی راسخ خود به حاکمیت کشورها را اعلام می‌دارد.

