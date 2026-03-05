اطلاعیه سپاه پاسداران درباره موج نوزدهم عملیات وعده صادق ۴

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲۱ عملیات وعده صادق ۴ اعلام کرد: در سحرگاه امروز موشک‌های سنگین خرمشهر ۴ هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موج نوزدهم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «یا حسن بن علی علیه السلام» روانه قلب تل آویو، فرودگاه بن گوریون و پایگاه اسکادران ۲۷ نیروی هوایی ارتش صهیونیستی در این فرودگاه شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۲۱ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه آمده است: 

عبور موفق این موشک‌های راهبردی با پیش قراولی پهپادهای تهاجمی، از لایه‌های ۷گانه پدافند منطقه‌ای و داخلی سرزمین‌های اشغالی، جهنم واقعی را برای متجاوزان ایجاد کرد. 

شایان ذکر است در موج هجدهم عملیات وعده صادق ۴ نیز ۲۰ هدف نظامی آمریکا در منطقه و در کشورهای بحرین، امارات و کویت مورد اصابت مؤثر قرار گرفتند. 

برنامه ریزی، هماهنگی عملیاتی و تفکیک هدفمند نقش آفندی میان بخش‌های مقتدر نیروهای مسلح ج. ا در جبهه‌هایی فراگیر و چندگانه، فراتر از برآوردهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، معادله جنگ را متفاوت ساخته است. 

فرار سربازان بزدل آمریکایی از پایگاه‌های منطقه و پناه گرفتن در هتل‌های کشورهای میزبان و استفاده پوششی ارتش جنایتکار آمریکا از تاسیسات غیرنظامیان کشورهای خلیج فارس، از رصد اطلاعاتی سپاه پاسداران پنهان نیست. سربازان دلاور سپاه برای شکار سربازان ارتش متجاوز آمریکایی در کمینگاه‌ها نشسته و گریبان آن‌ها را رها نخواهند کرد.

