اطلاعیه سپاه پاسداران درباره موج نوزدهم عملیات وعده صادق ۴
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۲۱ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه آمده است:
موشکهای سنگین خرمشهر ۴ هوافضای سپاه پاسداران با سرجنگی ۱ تنی در سحرگاه امروز در موج نوزدهم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «یا حسن بن علی علیه السلام» روانه قلب تل آویو، فرودگاه بن گوریون و پایگاه اسکادران ۲۷ نیروی هوایی ارتش صهیونیستی در این فرودگاه شدند.
عبور موفق این موشکهای راهبردی با پیش قراولی پهپادهای تهاجمی، از لایههای ۷گانه پدافند منطقهای و داخلی سرزمینهای اشغالی، جهنم واقعی را برای متجاوزان ایجاد کرد.
شایان ذکر است در موج هجدهم عملیات وعده صادق ۴ نیز ۲۰ هدف نظامی آمریکا در منطقه و در کشورهای بحرین، امارات و کویت مورد اصابت مؤثر قرار گرفتند.
برنامه ریزی، هماهنگی عملیاتی و تفکیک هدفمند نقش آفندی میان بخشهای مقتدر نیروهای مسلح ج. ا در جبهههایی فراگیر و چندگانه، فراتر از برآوردهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، معادله جنگ را متفاوت ساخته است.
فرار سربازان بزدل آمریکایی از پایگاههای منطقه و پناه گرفتن در هتلهای کشورهای میزبان و استفاده پوششی ارتش جنایتکار آمریکا از تاسیسات غیرنظامیان کشورهای خلیج فارس، از رصد اطلاعاتی سپاه پاسداران پنهان نیست. سربازان دلاور سپاه برای شکار سربازان ارتش متجاوز آمریکایی در کمینگاهها نشسته و گریبان آنها را رها نخواهند کرد.