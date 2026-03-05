به گزارش ایلنا، عباس آخوندی در فضای مجازی نوشت:

امروز آقای پزشکیان هم رییس جمهور، هم رییس شورای رهبری و هم فرمانده کل قوا است. باید بیاید میدان و بگویدهمه به فرمان من هم جنگ را فرماندهی کند و هم دولت را اداره کند و هم سیاست‌های خارجی لازم را اتخاذ نماید.

جنگ با امریکا که تقریبا نیمی از توان نظامی جهان، به اضافه فناوری‌های پیشرفته، تجهیزات الکترونیک و... را در اختیار دارد کار ساده‌ای نیست.باید جنگ مساله اول و آخر ایران باشد.

هر اقدامی که توجه‌ها را از جنگ به مسائل داخلی منحرف کند بازی در زمین اسرائیل است.

