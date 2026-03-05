اشراف کامل اطلاعاتی به مکانها و اشخاص نظامی دشمن داریم
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه ما تا جایی خواهیم جنگید که دیگر جنگی بر ما تحمیل نشود، گفت: کمیسیون در حال بررسی و تدوین طرحهایی است که پشتیبانی حداکثری از نیروهای مسلح داشته باشد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در گفت و گو با شبکه خبر با بیان اینکه آرزوی حضرت آقا شهادت بود و قطعا دشمن با جنگی که به راه انداخته به پیروزی نمیرسد بلکه شکست او قطعی است، گفت: آمریکاییها همواره بر اساس اطلاعات غلط و ناقصی که از فضای داخلی ایران دریافت میکنند، دچار محاسبات غلط میشوند.
هدف قرار دادن رأس نظام، ساختار مستحکم جمهوری اسلامی را خدشهدار نمیکند
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه رسانههای صهیونیستی سوگواری میلیونی ایرانیان را منعکس نمیکنند و به غلط از شادی میگویند که وجود ندارد و آمریکاییها نیز آن را باور میکنند، گفت: آمریکا با ورود به عرصه جنگ متوجه اشتباهات محاسباتی خود شده است. آنها به غلط تصور میکردند با هدف قرار دادن رأس نظام، کشور ما دچار مشکل میشود در حالی که ساختار مستحکم نظام جمهوری اسلامی با چنین اتفاقاتی که قطعا ناگوار است، خدشه دار نمیشود.
وی ادامه داد: از روز آغاز جنگ ما روز به روز به فتوحات بیشتری دست پیدا کردهایم به نحوی که آمریکاییها به دنبال تأمین سامانههای پدافندی از ژاپن و کره هستند. به موازات این جنگ نظامی یک جنگ روانی و شناختی سنگین علیه ملت ما در جریان است و نمونههای آن نیز زیاد است که سنگین روی مردم ایران کار میکنند.
رضایی در ادامه با اشاره به فتوحات ایران در این جنگ گفت: ما ناو آمریکایی را غیرعملیاتی کردیم و امروز در دریا به جایی رسیدهایم که فاصله نزدیکترین ناو آمریکایی حداقل ۸۰۰ مایل است. ترامپ میگفت قرار است کنترل تنگه هرمز را به دست بگیرد، اما هیچ شناور رزمی آمریکایی امروز در خلیج فارس حضور ندارد و این حاصل قدرت نیروی دریایی ماست. در حالی که آنها ساختمانهای مسکونی، سولههای خالی، شهرک صنعتی، کلانتری و مدارس را مورد هدف قرار میدهند ما به مراکز نظامی، داراییها و پایگاههای آمریکایی در منطقه حمله میکنیم و جلسه سران نظامی آنها را مورد هدف قرار میدهیم و این تفاوت ماست. ما سربازان آنها را مورد هدف قرار میدهیم، اما آنها افراد عادی را میکشند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با یادآوری اینکه ما سالها تحت فشار دشمن بوده و هستیم و فشار دیگری نمانده که وارد کنند، اظهار کرد: قیمت انرژی به واسطه انسداد تنگه هرمز در حوزه نفت و گاز افزایش یافته و بیشتر هم خواهد شد. این ضربهای بود که ایران به آمریکا وارد کرد. ما پیش بینیهای لازم را کرده بودیم و اشراف کامل اطلاعاتی به محل حضور فرماندهان نظامی آمریکایی داشتیم و آن را مورد هدف قرار دادیم.
وی در ادامه مورد هدف قرار دادن آمریکا را به مراتب راحتتر از رژیم صهیونیستی دانست و گفت: ما برای یک جنگ طولانی مدت کاملا آماده هستیم. امروز در حالی که در جمهوری اسلامی ایران مردم در حمایت از نظام و محکوم کردن جنایات آمریکا هر روز و هر شب در میدان هستند، آمریکاییها به کف خیابان آمدهاند تا مراتب اعتراض خود را به سران این کشور اعلام کنند.
رضایی در ادامه با اشاره به فرمان حضرت آقا بعد از جنگ ۱۲ روزه به نیروهای مسلح برای تولید انبوه مهمات، ابراز داشت: امروز به لحاظ ذخایر راهبردی چیزی کم نداریم. امروز شخص رئیس جمهور هم در میدان است. ما تا جایی خواهیم جنگید که دیگر جنگی بر ما تحمیل نشود و این اصل راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران است. آمریکا باید از منطقه اخراج شود. دههها بود که آمریکاییها در خلیج فارس حضور داشتند، اما امروز احدی از آنها در این منطقه نمانده است. ما تا زمانی که از امنیت ملی مردم خود اطمینان داشته باشیم ادامه میدهیم؛ این جنگ برای آینده فرزندان ما و دفاع از سرزمین است.
کوچکترین تحرکی از سوی گروهکهای تروریست در نطفه خفه میشود
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر با اشاره به ضربات مهلکی که به گروهکهای تروریستی وارد شد، عنوان کرد: بخشی از توان آنها در نطفه خفه شد و ما توانستیم در مبدأ به آنها ضربه بزنیم. انقلابیون کُرد در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند و ظرفیتهای خوبی در عراق برای همکاری با ما تشکیل شده است. در جریان بازدیدی که از مرزهای ایلام و کردستان داشتیم زیرساختهای دفاعی و امنیتی ما برای حفاظت از مرزها بسیار قوی است و نگرانی از این بابت نداریم. عِده و عُده آنها زیاد نیست و هرچه سلاح از آمریکاییها بگیرند باز هم نمیتوانند اقدام خاصی انجام دهند. هر تحرکی از سوی آنها رصد شده و در نطفه خفه خواهد شد.
وی ضمن قدردانی از نیروهای نظامی به جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اشاره کرد و گفت: مطالبه کمیسیون برخورد با کشورهای اروپایی بود که با موضع گیریهای سخیفانه خود باعث دامن زدن به جنگ شدند. ما در حال تدوین طرحهایی برای حمایت بیش از پیش از نیروهای نظامی، دفاعی و امنیتی کشور هستیم و همواره پشتیبان آنها خواهیم بود.
رضایی در ادامه با بیان اینکه دست و پای ملت ایران را میبوسم که در مساجد، میادین و خیابانهای شهر حضور دارند و پای نظام و آرمانهای خود ایستادهاند که هر شب بر تعداد آنها نیز اضافه میشود، گفت: حضور ملت ایران در میدان امنیت ساز است و باید در صحنه حضور داشته باشند که قطعا محاسبات دشمن را بر هم میزند. امروز مردم آمریکا با پرچم ایران در حال تظاهرات و اعتراض به سران خود هستند. ملت ایران مذاکره را به هیچ وجه نمیخواهند و درخواست آنها انتقام است. ما تا تنبیه کامل دشمن میجنگیم تا جایی که دیگر جنگی علیه ما راه نیاندازند.
دشمن ترسویی داریم که پشت تجهیزات خود پناه گرفتهاند
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه به اندازهای که دشمن از ملت ایران میترسد ما از آنها هراسی نداریم، خاطرنشان کرد: ما دشمن ترسویی داریم که پشت تجهیزات خود پناه گرفتهاند. امروز نباید از جنگ شناختی و روانی دشمن هراس داشته باشیم. با ضرباتی که به دشمن وارد میکنیم پیروزی از آن ملت ما خواهد بود. در این بین از رسانه ملی قدردانی میکنم که همانند نیروهای نظامی از مرزهای فکری ما پاسداری میکنند.