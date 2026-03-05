سنگدوینی:
توزیع انرژی در کشور در شرایط پایداری قرار دارد / نیروگاهها با تمام ظرفیت درحال فعالیت اند
عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: توزیع انرژی در کشور در شرایط پایداری قرار دارد و ما مشکلی از این نظر در کشور نداریم.
به گزارش ایلنا،رمضانعلی سنگدوینی درباره توزیع سوخت در کشور گفت: توزیع انرژی در کشور در وضعیت خوبی قرار دارد و مشکلی از این بابت نداریم.
وی افزود: ذخایر بنزین کشور وضعیت خوبی دارد ولذا مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.تانکرهای سیار بنزین نیز برای تامین نیاز مردم در نقاط مختلف مستقرند.
عضوکمیسیون انرژی مجلس،ادامه داد:شلوغی صفهای بنزین در ساعات اولیه جنگ جنبه روانی داشت، لذا مردم بدانند مشکلی از نظر تامین بنزین در کشور وجود ندارد.
به گزارش خانه ملت،سنگدوینی خاطرنشان کرد:نیروگاههای کشور نیز با تمام ظرفیت و بیوقفه درحال فعالیت هستند و گازرسانی نیز بدون مشکل و وقفهای درحال انجام است.
نماینده مردم گرگان وآق قلا در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: دشمنان ما بدانند شهادت رهبر عزیزمان ما را در پیمودن راه ایشان مصممتر خواهد کرد و وقفهای در کار نظام و انقلاب ایجاد نخواهد شد