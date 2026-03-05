به گزارش ایلنا، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با شهادت دسته جمعی دختران معصوم مینابی در یک مدرسه توسط تبهکاران اسرائیلی آمریکایی، تئوری صلح از طریق قدرت رنگ خون‌ گرفت. آقای ترامپ! این بود سرودی که برای آزادی در ایران ساز کردید؟!

وی ادامه داد: خداوند فریبکاران را به دست خود رسوا می‌کند.

