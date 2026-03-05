در پیامی؛
رئیس وزرای دولت افغانستان شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت
کد خبر : 1758819
رئیس وزرای دولت افغانستان در پیامی به رئیس جمهور شهادت رهبر انقلاب اسلامی را تسلیت گفت
به گزارش ایلنا، رئیس وزرای دولت افغانستان در پیامی شهادت رهبر انقلاب اسلامی و دیگر هموطنانمان در پی تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی را تسلیت گفت.
ملا محمد حسن آخند در پیامی به مسعود پزشکیان ضمن ابراز تاثر و همدردی عمیق با دولت و ملت ایران در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای و سایر شهدای تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: افغانستان اطمینان دارد، ملت بزرگ ایران با اتکاء به روحیه استقامت و همبستگی ملی این دوره دشوار را نیز با سربلندی پشت سر خواهد گذاشت.