ترامپ جنگ با ایران را به نتانیاهو داد

به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پیامی از «برنی سندرز» سناتور مستقل و برجسته آمریکایی را در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر داد که نوشته بود: نتانیاهو برای اینکه غزه را با خاک یکسان کند به میلیاردها (دلار) احتیاج داشت که آن را به دست آورد. نتانیاهو خواهان جنگ با ایران بود. ترامپ آن را به او داد.