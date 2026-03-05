بقائی:
ترامپ جنگ با ایران را به نتانیاهو داد
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با تائید صحبت سناتور آمریکایی مبنی بر اینکه اسرائیل پای ایالات متحده را به جنگ با ایران کشاند، تاکید کرد که «متاسفانه درست است.»
به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پیامی از «برنی سندرز» سناتور مستقل و برجسته آمریکایی را در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر داد که نوشته بود: نتانیاهو برای اینکه غزه را با خاک یکسان کند به میلیاردها (دلار) احتیاج داشت که آن را به دست آورد. نتانیاهو خواهان جنگ با ایران بود. ترامپ آن را به او داد.
بقائی در پیام خود پاسخ او را داد و نوشت: متاسفانه حقیقت دارد.