خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
بقائی:

ترامپ جنگ با ایران را به نتانیاهو داد

کد خبر : 1758812
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با تائید صحبت سناتور آمریکایی مبنی بر اینکه اسرائیل پای ایالات متحده را به جنگ با ایران کشاند، تاکید کرد که «متاسفانه درست است.»

به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پیامی از «برنی سندرز» سناتور مستقل و برجسته آمریکایی را در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر داد که نوشته بود: نتانیاهو برای اینکه غزه را با خاک یکسان کند به میلیاردها (دلار) احتیاج داشت که آن را به دست آورد. نتانیاهو خواهان جنگ با ایران بود. ترامپ آن را به او داد.

بقائی در پیام خود پاسخ او را داد و نوشت: متاسفانه حقیقت دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل