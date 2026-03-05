به گزارش ایلنا، حجت الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با پدر شهید امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم پوسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دیدار کرد.

حجت الاسلام پورخاقان، در این دیدار گفت: شهید موسوی با روحیه کاملا بسیجی مطیع محض رهبر شهیدمان بود و قلب معظم له از ایشان راضی بود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خطاب به پدر شهید که از مبارزان انقلابی و از بازماندگان نهضت شهید نواب صفوی بود گفت: آن لقمه پاک شما و شیر پاک مادر، فرزند شما را به جایی رساند که مالک اشترِ رهبر زمان خود شد و عمری را در راه خدمت به اسلام و انقلاب اسلامی و مبارزه با رژیم سفاک پهلوی تحت تربیت صحیح جنابعالی طی کرد. از توفیقات شما این بود که امانت خود را بدین شکل تحویل درگاه الهی دادید و با آنچه که خدا به شما امانت داد رو سفید شدید و فرزندتان را در راه رضای او تقدیم کردید.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه شهید و توصیف بلندی که خداوند متعال راجع به شهید دارد گفت: به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) عقل ما خاکیان قاصر از این است که بدانیم شهید در کجا سیر می کند، اینکه شهید زنده است و بر سفره نعمت الهی است از درک ما حقیقتا خارج می باشد. شهادت مقام بالایی است که خداوند به هرکسی نمی دهد و به قول شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی این ها شهید زندگی کردند تا شهید شدند.

حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان با بیان خاطرات خود از امیر شهید موسوی گفت: فرزند شما دارای شخصیت والایی بود. صلابت، روی خوش، مهمان نوازی و پیروی محض ولایت از خصوصیات بارز آن شهید عزیز بود.

