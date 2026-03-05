فرآیند انتخاب رهبر جدید بر اساس اصول قانونی اساسی است

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محسن قمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: در شرایط کنونی که جامعه ما در سوگ رهبر شهید عزادار و در عین حال مشغول حماسه تاریخی مبارزه با تجاوز اشکار و بی عدالتی و ظلم نظام سلطه امریکایی – صهیونی قرار دارد مجلس خبرگان در حال انجام وظایف محوله است.

وی گفت: مجلس خبرگان بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی وظیفه دارد در اسرع وقت نسبت به تعیین رهبر و معرفی به مردم اقدام نماید بنابر این نباید تاخیری در این زمینه صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین قمی از مردم شریف ایران خواست تا اطلاعات مورد نیاز را صرفا از طریق هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری پیگیری نمایند.

وی افزود: نمایندگان ملت شریف و بزگوار ایران در مجلس خبرگان که از فقهاء متدین، متعهد و انقلابی هستند ان شاءالله با اتکا به خداوند متعال وظیفه خود را بنحو احسن انجام خواهند داد و تا ان تاریخ شورای موقت وفق اصل ۱۱۱ قانون اساسی مسئولیت تمشیت امور را بر عهده دارد.