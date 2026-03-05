جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص):
در تنگه هرمز سیادت دریایی خودمان را اعمال میکنیم
جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) گفت: ما اعتقادی به بستن تنگه هزمز نداریم، چراکه قابلیتهای دیگری داریم که با تکیه بر آنها جنگ با دشمن آمریکایی صهیونی را پیش میبریم.
وی افزود: با حملات موشکی عمق سرزمینهای اشغالی و نقاط حساس و کلیدی دشمن را مورد تهاجم قرار میدهیم. همه عملیاتها با موفقیت انجام شده است و خیلی از کوچه و خیابانهای سرزمینهای اشغالی شبیه کوچه و خیابانهای غزه شده است.
جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) با تاکید براینکه بنا به دستور قرارگاه مرکزی، یگانهای عملیاتی آن پایگاهها را مورد هدف قرار دادند و مورد هدف هم قرار خواهند داد، اظهار کرد: البته برخی کشورها همچون کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که برای ما پیغام فرستادند و فرصت خواستند به ما مهلت دهید که ما تکلیف خودمان را با آمریکاییها روشن کنیم.
امیر حیدری اضافه کرد: ما در حال بررسی هستیم. ما در هر جایی و در هر کوچه و خیابانی لازم باشد با آمریکاییها میجنگیم؛ متعلق بر هر سرزمینی باشد با دشمن صهیونی آمریکایی میجنگیم.
وی پیرامون وضعیت تنگه هرمز، تصریح کرد: بعضا به ما ایراد میگیرند که جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز را بسته است. ما اصلا اعتقادی به بستن این تنگه نداریم، چراکه قابلیتهای دیگری داریم که با تکیه بر آنها جنگ با دشمن آمریکایی صهیونی را پیش ببریم. امروز واقعا تنگه هرمز را نبستهایم و این تنگه پازل کوچکی از این صحنه بزرگ جنگ و در دل صحنه جنگ قرار دارد.
جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) با بیان اینکه تنگه هرمز را میتوان گفت آمریکاییها بستند، تاکید کرد: ما در تنگه هرمز سیادت دریایی خودمان را اعمال میکنیم و به شناورهایی که در حال حرکت هستند برابر پروتکلهای بین المللی با آنها رفتار میکنیم. هر کدام آن پروتکلها را رعایت کرده باشند و مشکلی با آنها نداشته باشیم جریان طبیعی خودشان را دارند و انجام میدهند.
امیر حیدری اظهار کرد: تنگه هرمز در کنترل است و ایران آن را نبسته و این تنگه در دل میدان جنگ قرار گرفته و طبیعی است آدم عاقلی وقتی میبیند که وارد یک عرصه سختی از جنگ میشود سعی میکند خود را مدیریت کند و ما برای ترددهای اجباری پروتکلهایی وضع کردیم و هر کدام آن را رعایت کنند ما با آنها کاری نداریم، اما هر کدام این پروتکلها را رعایت نکنند قطعا آنها را غرق یا توبیخ خواهیم کرد.
وی در ادامه درباره وحدت مردم و نیروهای مسلح در برابر استکبار جهانی و سرنوشت این جنگ، گفت: صهیونیستهای غاصب بدانند که از هم اکنون باید به صدای آژیر خطر عادت کنند. آنها طعم امنیت و آسایش را نخواهند چشید، چرا که کشورمان را مورد تجاوز قرار دادند.
جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) با تاکید براینکه آمریکایی هم سرنوشت محتومی دارند که افسران، درجهداران و سربازان آنها قطعا به قعر دریا، خلیج فارس و دریای عمان فرستاده خواهند شد و خوراک جانواران دریایی میشوند، تاکید کرد: بخش دیگری از آنها هم با تابوت حمل خواهند شد.
امیر حیدری گفت: ما برای اینکه دشمن را سرجای خود بنشانیم خود را آماده کردیم و پایان دهنده به این جنگ ما هستیم و زمانی این جنگ را پایان میدهیم که احساس کنیم اراده ملت عزیز و بزرگ ایران را به دشمنان تحمیل کردیم و انتقام خون مطهر امام شهیدمان و مردم عزیزمان را از آنها گرفتیم و آن زمان شاید بنشینیم برای پایان دادن به این جنگ فکر کنیم. ما پیش میرویم تا زمانی که اراده مردم عزیزمان را به دشمن تحمیل کنیم.