مورد اصابت قرداد گرفتن یک فروند نفتکش آمریکایی
بامداد امروز در شمال خلیج فارس توسط رزمندگان نیروی دریایی سپاه هم اکنون این نفتکش در حال سوختن است.
به گزارش ایلنا، سپاه پاسداران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که براساس قوانین و مصوبات بین المللی، زمان جنگ قوانین عبور و مرور از تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و همه باید تابع آن باشند.
همچنین بر اساس بیانیه سپاه، شناورهای نظامی و تجاری و... متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای اروپایی و حامیان آنها اجازه تردد نخواهند داشت و در صورت رصد به مددالهی مطمئنا مورد اصابت قرار خواهند گرفت.