مورد اصابت قرداد گرفتن یک فروند نفتکش آمریکایی

به گزارش ایلنا، سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که براساس قوانین و مصوبات بین المللی، زمان جنگ قوانین عبور و مرور از تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و همه باید تابع آن باشند.

همچنین بر اساس بیانیه سپاه، شناور‌های نظامی و تجاری و... متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشور‌های اروپایی و حامیان آنها اجازه تردد نخواهند داشت و در صورت رصد به مددالهی مطمئنا مورد اصابت قرار خواهند گرفت.

