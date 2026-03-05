نقاطی از تهران هدف حمله قرار گرفت/ ادامه انفجارها در پایتخت

بر اساس بررسی‌های انجام شده طی دقایق پیش صدای پرواز چندین جنگنده و متعاقب آن چندین انفجار در مناطق مختلف پایتخت شنیده شده است. بخش‌هایی در شرق، جنوب غربی و غرب پایتخت از جمله مناطقی هستند که هدف قرار گرفته‌اند.

همچنین از صبح امروز نقاط مختلفی در استان البرز و شهر کرج نیز مورد حمله قرار گرفته است.