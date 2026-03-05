نقاطی از تهران هدف حمله قرار گرفت/ ادامه انفجارها در پایتخت

نقاطی از تهران هدف حمله قرار گرفت/ ادامه انفجارها در پایتخت
در جریان ششمین روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، دقایقی پیش مناطقی از پایتخت مورد اصابت موشک قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، طی دقایق گذشته نقاطی از شهر تهران مورد اصابت موشک قرار گرفت.

بر اساس بررسی‌های انجام شده طی دقایق پیش صدای پرواز چندین جنگنده و متعاقب آن چندین انفجار در مناطق مختلف پایتخت شنیده شده است. بخش‌هایی در شرق، جنوب غربی و غرب پایتخت از جمله مناطقی هستند که هدف قرار گرفته‌اند.

همچنین از صبح امروز  نقاط مختلفی در استان البرز و شهر کرج نیز مورد حمله قرار گرفته است.

 

