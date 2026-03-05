به گزارش ایلنا، روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد: در یک اقدام مشترک اطلاعاتی_عملیاتی میان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، مقر و زاغه مهمات گروهک های تروریستی تجزیه طلب در منطقه اقلیم کردستان عراق شناسایی و منهدم شد.

گروهک های تروریستی تجزیه طلب قصد داشتند با حمایت دشمن آمریکایی صهیونیستی و با سوء استفاده از شرایط جنگی، از مرزهای غربی کشور وارد شده و حملات تروریستی با اهداف تجزیه طلبانه در مناطق شهری و مرزی انجام دهند که در یک دفاع پیش دستانه تهاجمی مشترک میان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، بخش قابل توجهی از مواضع و امکانات این مزدوران منهدم و خسارات سنگینی به آنان وارد آمد.

نیروهای مسلح و سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات با همکاری غیور مردان کرد، ضمن رصد تحرکات مناطق مرزی کشور، نقشه شیطانی دشمن آمریکایی صهیونیستی و مزدوران آنها برای هرگونه تعرض به خاک کشور را ناکام خواهد گذارد.

همچنین ضمن تشکر از مردم همیشه در صحنه بویژه هموطنان غیور کرد کشور درخواست می شود ضمن هوشیاری نسبت به تحرکات عناصر مشکوک و وابستگان گروهک های تروریستی تجزیه طلب، گزارش های خود در این خصوص را از طریق شماره تلفن‌های ۱۱۳ و ۱۱۴ یا درگاه ستاد خبری در پیام رسان های ایرانی (ایتا، بله و روبیکا) ارسال نمایند.

