واکنش بقایی به اظهارات ضدجنگ سناتور آمریکایی الیزابت وارن

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پیامی در شبکه ایکس، در واکنش به انتقاد سناتور آمریکایی، الیزابت وارن، از اقدامات جنگ‌افروزانه دولت آمریکا نوشت: «تجاوز نظامی آمریکا یک اقدام ناموجه و بی‌دلیل است، به‌ویژه وقتی پای یک کشور با تاریخ و تمدنی کهن و مردمی پرافتخار باشد».

این پیام واکنشی است به اظهارات سناتور آمریکایی، الیزابت وارن، که پس از شرکت در جلسه محرمانه با دولت ترامپ درباره تجاوز نظامی علیه ایران در پیامی در صفحه خود در شبکه ایکس نوشته بود: "من به‌تازگی یک جلسه توجیهی محرمانه با دولت ترامپ درباره جنگ در ایران را ترک کر قبلاً نگران بودم، اما حالا بیشتر نگرانم."

این سناتور آمریکایی فیلمی از اظهارات خود را منتشر و تاکید کرد: «این جنگ غیرقانونی بر پایه دروغ‌ها شکل گرفته است. تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است: وضعیت بسیار بدتر از چیزی است که تصور می‌کردید. نگرانی شما کاملاً قابل درک است. دولت ترامپ هیچ برنامه‌ای برای ایران ندارد. این جنگ غیرقانونی بر پایه دروغ‌ها شکل گرفته و بدون وجود هیچ تهدید فوری علیه کشور ما آغاز شده است. دونالد ترامپ هنوز حتی یک دلیل روشن برای این جنگ ارائه نکرده و به نظر می‌رسد هیچ برنامه‌ای هم برای پایان دادن به آن ندارد. مثل بسیاری از شما، من هم واقعاً خشمگین هستم. از اقداماتی که دونالد ترامپ انجام می‌دهد عصبانی‌ام و برای کسانی که تاکنون در این درگیری غیرضروری جان باخته‌اند اندوهگینم. من نیز هر کاری از دستم برآید انجام خواهم داد تا این جنگ پایان یابد».

