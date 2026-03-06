سیدرضا میرابیان، دیپلمات و سفیر پیشین ایران در کویت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،‌ در رابطه با ارزیابی خود از شرایط فعلی جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و آینده‌ی درگیری‌های نظامی در منطقه گفت: در رابطه با شرایط جنگ باید بگویم بعد از آن مراحل غافلگیرکننده که اتفاق افتاد وارد یک شرایط دیگری شدیم. مرحله اولیه شامل تحمل فشار جنگ، ارزیابی شرایط و بحث استقامت بود، اما اکنون وارد مرحله آفندی و تهاجمی شده‌ایم که آثار و پیامدهایش در منطقه پیش روی ماست.

از مرحله پاسخ به دشمن، به مرحله‌ی آفندی رسیده‌ایم

وی ادامه داد: شرایط جنگ به گونه‌ای شده است که نیروهای آمریکایی برای فرار از آسیب و کشته شدن، از پایگاه‌ها و مراکز نظامی خود به هتل‌ها و اماکن مسکونی پناه برده‌اند. همچنین پهپادهای جمهوری اسلامی ایران هم آن‌ها را تحت تعقیب قرار داده است. اگر نوشته اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی را مشاهده کرده باشید، نشان‌دهنده همین مسئله است. ما اکنون از مرحله پاسخ به دشمن، به مرحله آفندی یا هجومی رسیده‌ایم که پیامدهایش در روزهای آینده آشکارتر خواهد شد.

هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی به معنای زدن خاک آن کشورها نیست

این کارشناس سیاست خارجی در رابطه با مواضع کشورهای منطقه نسبت به شرایط جنگ اخیر تصریح کرد: کشورهای منطقه اظهار نارضایتی داشته‌اند و این وضعیت برایشان ناخوشایند بوده است. ما بارها اعلام کرده‌ایم که هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی به معنای زدن خاک آن کشورها نیست و به معنی نادیده گرفتن حاکمیت یا تجاوز به این کشورها تلقی نمی‌شود؛ چراکه آمریکا متجاوز است و این پایگاه‌ها بخشی از مناطق آمریکا محسوب می‌شوند.

کشورهای منطقه شرایط را درک کرده‌اند

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد نحوه برخورد کشورهای منطقه تاکنون محتاطانه بوده است؛ یعنی به گونه‌ای عمل نکرده‌اند که رو در روی جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرند یا مواضع تندی علیه ایران اتخاذ کنند. به نظرم کشورهای منطقه شرایط را درک کرده‌اند و بارها به آن‌ها اطمینان دادیم که جمهوری اسلامی ایران به تمامیت ارضی آن ‌ها و حق حاکمیت‌شان احترام می‌گذارد.

کشورهای منطقه مجبورند فرامین آمریکا‌یی‌ها را اجرا کنند

سفیر سابق ایران در کویت در پاسخ به این سوال که به نظر شما فشارهای ناشی از جنگ باعث خواهد شد کشورهای منطقه درخواست توقف درگیری‌ها را از آمریکا داشته باشند، اظهار کرد: آن‌ها در شرایطی نیستند که بتوانند به آمریکا فشار بیاورند، اکنون در شرایط سختی هستند؛ در وضعیتی قرار دارند که در واقع توان‌شان به آمریکا نمی‌رسد و مجبورند فرمان‌ها و دستورات آمریکایی‌ها را اجرا کنند. ما شرایط کشورهای منطقه را درک می‌کنیم و بارها به آن‌ها اطمینان خاطر داده‌ایم.

محلی از اعراب برای حضور ناوهای فرانسوی در منطقه وجود ندارد

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در رابطه با ارسال ناو شارل دوگل فرانسه به منطقه و احتمال حضور نیروهای اروپایی در جنگ عنوان کرد: حضور اروپا در این جنگ بسیار ضعیف است. آن‌ها بیشتر یک ژست جانبداری گرفتند. وقتی ناو آبراهام لینکلن از آب‌های عمان فرار می‌کند و وقتی یک ناوچه پشتیبانی آمریکایی که در حال سوختگیری بوده و در فاصله ۶۵۰ کیلومتری آب‌های ما در دریای عمان قرار داشته را مورد هدف قرار می‌دهیم، دیگر محلی از اعراب برای حضور ناوهای فرانسوی در منطقه وجود ندارد. حضور آن‌ها بیشتر ژست حمایتی از امارات دارد، چون قرارداد دفاعی بین امارات و فرانسه وجود دارد، اما کاری انجام نخواهند داد.

فرانسوی‌ها کار خاصی نمی‌توانند انجام دهند

وی افزود: نخست‌وزیر انگلیس هم در پارلمان یا مجلس عوام انگلیس سخنان روشنی مطرح کرده است و می‌گوید ما تاکنون هیچ توجیهی برای عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی پیدا نکردیم یا اسپانیا هم حاضر نشده است پایگاه‌های نظامی خود را در اختیار آمریکایی‌ها قرار دهد. بنابراین فرانسوی‌ها هم کار خاصی نمی‌توانند انجام دهند،‌ هم این نکته‌ را اعلام کردیم که هر کشوری که با ابزار نظامی و با ابزار عملیاتی بخواهد وارد این جنگ شود، مانند رفتاری که با آمریکایی‌ها داشتیم با او رفتار می‌کنیم و مواضع آن‌ها را هدف قرار می‌دهیم.

آمریکایی‌ها مثل دفعه قبل زیر میز مذاکره زدند

میرابیان در خصوص اظهارات اخیر آمریکایی‌ها که گفتند اگر ما حمله نمی‌کردیم ایران حمله می‌کرد، توضیح داد: این حرف توجیه است. ما پشت میز مذاکره بودیم، کسانی که مذاکره را نقض کردند، آمریکایی‌ها بودند. آن‌ها از میز مذاکره فاصله گرفتند و عملیات نظامی را آغاز کردند، ما که پشت میز مذاکره نشسته بودیم. وزیر خارجه عمان به آمریکا رفت و قرار بود دستور کار نشست سوم را برگزار کنند ولی آمریکایی‌ها مثل دفعه قبل زیر میز مذاکره زدند.

ترامپ مجددا از طریق ایتالیا و عمان درخواست مذاکره کرده‌ است

وی در رابطه با گمانه‌زنی‌ها مبنی بر ارسال پیام به ایران برای آتش‌بس گفت: بله؛ ترامپ مجددا از طریق ایتالیا و عمان پیغام داده و درخواست مذاکره کرده‌ است و ما نپذیرفتیم.

شرط پذیرش آتش‌بس از سوی ایران چیست؟!

میرابیان در پاسخ به این سوال که به نظر شما آتش بس در جنگ حاضر چطور ممکن خواهد بود و این آتش‌بس اگر ممکن باشد، تحت چه شرایطی انجام خواهد شد، تشریح کرد: ما زمانی می‌توانیم آتش‌بس را بپذیریم که آمریکایی‌ها به تجاوز خود اعتراف کنند و حاضر به پرداخت خسارت باشند.

