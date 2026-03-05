سپاه: چشم آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه کور شده است

به‌ گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۲۰ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه آمده است:

موشک‌های هایپرسونیک و پهپادهای مهاجم هوافضای سپاه پاسداران در مرحله هفدهم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس یا «رسول‌ الله صلی الله علیه و آله» با عبور از سامانه تاد آمریکا اهداف راهبردی را در ساختمان وزارت دفاع رژیم‌صهیونیستی و فرودگاه بن گوریون، مورد هدف قرار دادند.

با انهدام موفق بیش از ۷ رادار فوق پیشرفته، چشم آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه کور شده است.

صدای مستمر آژیر و حبس طولانی مدت ساکنان در سراسر سرزمین‌های اشغالی در پناهگاه‌ها در ۱۰۰ ساعت گذشته جنگ، آهنگ پایدار و مدیریت شده شلیک‌ پرتابه های ایرانی برای انتقام سخت از جنایتکاران تروریست را نشان داد.

نیروهای بزدل نظامی و امکانات رژیم در لایه‌های مدنی و عمومی مخفی شده اند ولیکن کشف و ضربه به متجاوزان ادامه و باقدرت نابود خواهند شد. در روزهای آینده روند حملات شدیدتر و گسترده‌تر خواهد شد.