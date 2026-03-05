اطلاعیه شماره ۲۰/
سپاه: چشم آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه کور شده است
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲۰ عملیات وعده صادق۴ با اعلام هدف قرار گرفتن اهداف راهبردی در ساختمان وزارت دفاع رژیمصهیونیستی و فرودگاه بن گوریون در موج هفدهم این عملیات تاکید کرد: با انهدام موفق بیش از ۷ رادار فوق پیشرفته، چشم آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه کور شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۲۰ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه آمده است:
موشکهای هایپرسونیک و پهپادهای مهاجم هوافضای سپاه پاسداران در مرحله هفدهم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس یا «رسول الله صلی الله علیه و آله» با عبور از سامانه تاد آمریکا اهداف راهبردی را در ساختمان وزارت دفاع رژیمصهیونیستی و فرودگاه بن گوریون، مورد هدف قرار دادند.
صدای مستمر آژیر و حبس طولانی مدت ساکنان در سراسر سرزمینهای اشغالی در پناهگاهها در ۱۰۰ ساعت گذشته جنگ، آهنگ پایدار و مدیریت شده شلیک پرتابه های ایرانی برای انتقام سخت از جنایتکاران تروریست را نشان داد.
نیروهای بزدل نظامی و امکانات رژیم در لایههای مدنی و عمومی مخفی شده اند ولیکن کشف و ضربه به متجاوزان ادامه و باقدرت نابود خواهند شد. در روزهای آینده روند حملات شدیدتر و گستردهتر خواهد شد.