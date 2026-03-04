گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه با نخست وزیر عراق

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز چهارشنبه با محمد الشیاع السودانی نخست وزیر عراق در خصوص تحولات منطقه متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو کرد.

نخست وزیر عراق در این تماس شهادت رهبر معظم جمهوری اسلامی در جریان حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را به دولت و مردم ایران تسلیت گفت.

السودانی ضمن محکوم کردن تجاوز نظامی اخیر به جمهوری اسلامی ایران، آن را بر خلاف قواعد و اصول بین‌المللی و اخلاقی دانست.

نخست وزیر عراق تاکید کرد دولت عراق به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که تهدیدی از جانب مرزهای این کشور متوجه جمهوری اسلامی شود.

وزیر امور خارجه ضمن تشکر از مواضع محکم دولت و مردم و مرجعیت عراق در محکوم‌کردن تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و به شهادت رساندن رهبری عزیز و هموطنان شریف کشورمان، تأکید کرد ایرانیان مصمم به دفاع همه‌جانبه از عزت و حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشور هستند.

وزیر امور خارجه ناامنی منطقه را نتیجه جنگ‌افروزی و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و بر اهمیت هوشیاری همه کشورهای منطقه و اسلامی برای دفع دسیسه شوم رژیم صهیونیستی و آمریکا جهت ناامن‌سازی منطقه و ایجاد تفرقه در بین کشورهای اسلامی تاکید کرد.

انتهای پیام/