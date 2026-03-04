در ایکس مطرح شد:

قدردانی پزشکیان از مواضع مقامات اسپانیایی

رئیس جمهور با قدردانی از مواضع دولت اسپانیا، رفتار این کشور را در قبال آنچه نقض آشکار حقوق بشر و تجاوز نظامی خواند، مسئولانه توصیف کرد و تاکید کرد که این رویکرد نشان می‌دهد همچنان وجدان‌های بیدار و اخلاق‌مدار در غرب حضور دارند.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

رفتار مسئولانه دولت اسپانیا در مواجهه با نقض آشکار حقوق بشر از سوی ائتلاف صهیونی_ امریکایی و تجاوز نظامی به کشورها از جمله ایران نشان می‌دهد که هنوز اخلاق و وجدان‌های بیدار در جهان غرب باقی است. از مواضع مقامات اسپانیا تشکر می‌کنم.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
