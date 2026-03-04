قدردانی پزشکیان از مواضع مقامات اسپانیایی
رئیس جمهور با قدردانی از مواضع دولت اسپانیا، رفتار این کشور را در قبال آنچه نقض آشکار حقوق بشر و تجاوز نظامی خواند، مسئولانه توصیف کرد و تاکید کرد که این رویکرد نشان میدهد همچنان وجدانهای بیدار و اخلاقمدار در غرب حضور دارند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
رفتار مسئولانه دولت اسپانیا در مواجهه با نقض آشکار حقوق بشر از سوی ائتلاف صهیونی_ امریکایی و تجاوز نظامی به کشورها از جمله ایران نشان میدهد که هنوز اخلاق و وجدانهای بیدار در جهان غرب باقی است. از مواضع مقامات اسپانیا تشکر میکنم.