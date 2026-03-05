سلیمی در گفتوگو با ایلنا:
ذخایر کالاهای اساسی مناسب است/ انسجام ملی چشم دشمن را کور میکند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مناسب بودن ذخایر کالاهای اساسی کشور، هرگونه نگرانی در تامین مایحتاج عمومی را رد کرد و گفت: با وجود شرایط جنگی، تدابیر لازم از پیش اندیشیده شده است.
علیرضا سلیمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره تامین کالاهای اساسی مردم و نگرانی مردم در تامین مایحتاج خودشان گفت: اولا از قبل در خصوص ذخیرههای کالاهای اساسی پیشبینیهایی صورت گرفته است. ذخیره کالاهای اساسی در کشور مناسب است و از این جهت هیچ نگرانی چندانی در کشور وجود ندارد و تدابیر جدی در این حوزه انجام شده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسئولان به دلیل آنکه از قبل آمادگیهایی داشتند و پیشبینیهای جدی کرده بودند، در این حوزه اقدامات لازم را انجام دادهاند و مردم عزیز از این جهت نگران نباشند.
وی در پاسخ به اینکه اکنون تا چه اندازه لازم است مردم انسجام خود را حفظ کنند و از دوقطبی شدن پرهیز داشته باشند، بیان کرد: هدف نهایی جنگ، ایجاد تفرقه، آشوبهای خیابانی و تشدید اختلافات بود که در این مرحله با هوشیاری و بصیرت مردم، سیلی محکمی خوردند.
سلیمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دشمن دست برنداشته است و کینهتوزی میکند و ما در میانه جنگ هستیم، باید او را بیش از گذشته مأیوس کنیم. انسجام ملی و به تعبیر قائد ملت اتحاد مقدس چشم دشمن کور را میکند.
وی تاکید کرد: این ملت بزرگ با روشنبینی و درک شرایط فعلی، واقعاً کارستانی انجام داد. انشاءالله این انسجام و این وحدت، این گامهای استوار و این عزم راسخ را ادامه خواهیم داد و با چشمانی باز و مشتهای گرهکرده و خشم خروشان در میدان حاضر خواهیم بود و تا زمانی که انتقام خون شهیدان و قائد ملت را نگیریم، از پای نخواهیم نشست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: گرفتن انتقام به این معناست که ما در میدان حضور داشته باشیم. امروز انسجامی بینظیر و تاریخی وجود دارد و حتی کسانی که گلایه داشتند هم به میدان آمدهاند و بازو در بازوی یکدیگر ایستادهاند. درود بر این ملت قهرمان. ما اجازه نخواهیم داد دیگران برای ما تصمیم بگیرند. استقلال، عزت و شرف خود را به این بیشرفان عالم واگذار نخواهیم کرد.