دولت پای کار مردم ایران و درکنار نیروهای مسلح ایستاده است

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در حساب شخصی خود در ایکس نوشت:

متجاوزان متوهم و کاسبان جنگ و ناامنی می‌کوشند روایت ایران را از بیرون بنویسند؛ اما این سرزمین با نقشه‌هایی در آن‌سوی دنیا تعیین تکلیف نمی‌شود.

سرنوشت ایران را هزاران سال تمدن، روحیه سلحشوری ایرانیان، خاک پررمز این سرزمین و اتحاد ضدتجاوز همه ما و یارانمان رقم می‌زند.

مرجعیت شیعه، خواستار پایان تجاوز شده و پیام امامِ شهید نیز روشن است: ایران فراتر از هر اختلاف سیاسی است. حتی آنان که با جمهوری اسلامی همدل نیستند، در برابر تجاوز، ‌برای ایران‌ می‌ایستند. خائن و هم‌صدا با دشمن، در وجدان ملت ایران جایگاهی ندارد.

دولت نیز با همه‌ ظرفیت‌، در سطح ملی و استانی، ‌پای کار مردم‌ و در کنار نیروهای مسلح ایستاده است. همبستگی ایرانیان با همه سلایق، در کنار توان و قدرت نظامی، که متجاوزان را غافلگیر کرده، نشان می‌دهد روایت‌های دروغ از ضعف ایران راه به جایی نمی‌برد.

حتی آنان که سودای باطل و بدون تعبیر تعیین سرنوشت ایران را دارند امروز اعتراف می‌کنند که «خائن و تحمیلی» در ایران جایگاهی ندارد. خیانت به وطن همواره سرنوشتی جز سیه‌نامی، بدعاقبتی و طرد از حافظه ملت نداشته است.

