انهدام ۶ پهپاد متجاوز و حملات پهپادی ارتش به سرزمین های اشغالی
کد خبر : 1758616
ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد طی ساعات گذشته ۶ فروند پهپاد متجاوز دشمن، غالباً از نوع هرمس در مناطق اصفهان، کردستان و تهران توسط سامانههای بومیِ نیروهای زمینی، پدافند و فرماندهی انتظامی، در قالب شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور منهدم شدند.
به گزارش ایلنا، ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره ۱۱ خود آورده است: طی روز جاری حملات پهپادی نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از مناطق مختلف کشور، پایگاههای آمریکا در کویت، بحرین و اهداف تعیین شده در سرزمینهای اشغالی را هدف قرار دادند.