انهدام ۶ پهپاد متجاوز و حملات پهپادی ارتش به سرزمین های اشغالی

به گزارش ایلنا، ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره ۱۱ خود آورده است: طی روز جاری حملات پهپادی نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از مناطق مختلف کشور، پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین و اهداف تعیین شده در سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دادند.