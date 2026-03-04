ترامپ حساب کند باز هم اول آمریکاست یا اول اسرائیل؟

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: آقای ترامپ با دلقک بازی‌های نتانیاهو ملت آمریکا را وارد جنگی ناجوانمردانه با ایران کرد. حالا حساب و کتاب کند که آیا با بیش از ۵۰۰ کشته نیروهای آمریکایی (در این چند روز) باز هم اول آمریکاست یا اول اسرائیل؟