لاریجانی:
ترامپ حساب کند باز هم اول آمریکاست یا اول اسرائیل؟
کد خبر : 1758610
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: آقای ترامپ با دلقک بازیهای نتانیاهو ملت آمریکا را وارد جنگی ناجوانمردانه با ایران کرد. حالا حساب و کتاب کند که آیا با بیش از ۵۰۰ کشته نیروهای آمریکایی (در این چند روز) باز هم اول آمریکاست یا اول اسرائیل؟
لاریجانی بیان کرد: ماجرا ادامه دارد. شهادت امام خامنهای تاوان سنگینی برایتان دارد. ان شاءالله.