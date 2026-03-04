بر اساس بیانیه وزارت خارجه قطر، عراقچی اشاره کرد که حملات موشکی ایران منافع آمریکا و نه کشور قطر را هدف قرار می‌دهد.



بر اساس این بیانیه، وزیر خارجه قطر ضمن مخالفت با این سخنان اظهار کرد که حملات تنها موشکی نبوده و حملات پهپادی نیز ادامه دارد و جنگنده‌ها نیز حریم هوایی قطر را نقض کرده‌اند.

وزیر خارجه قطر تاکید کرد که این کشور به گفتگو و دیپلماسی روی آورده و با حسن نیت با همه طرف‌ها تعامل کرده اما با هرگونه تعرض به حاکمیت یا امنیت و تمامیت ارضی خود و منافع ملی‌اش مقابله خواهد کرد.