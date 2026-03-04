عراقچی:

حملات ایران، صرفاً منافع آمریکا را هدف قرار می‌دهد

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با همتای قطری خود تاکید کرد که حملات ایران، تنها، منافع آمریکا را هدف قرار می‌دهد.

به گزارش ایلنا، «محمد بن عبدالرحمان آل ثانی»، وزیر خارجه قطر و «سید عباس عراقچی»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه تلفنی گفتگو کردند.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه قطر، عراقچی اشاره کرد که حملات موشکی ایران منافع آمریکا و نه کشور قطر را هدف قرار می‌دهد.

بر اساس این بیانیه، وزیر خارجه قطر ضمن مخالفت با این سخنان اظهار کرد که حملات تنها موشکی نبوده و حملات پهپادی نیز ادامه دارد و جنگنده‌ها نیز حریم هوایی قطر را نقض کرده‌اند.

وزیر خارجه قطر تاکید کرد که این کشور به گفتگو و دیپلماسی روی آورده و با حسن نیت با همه طرف‌ها تعامل کرده اما با هرگونه تعرض به حاکمیت یا امنیت و تمامیت ارضی خود و منافع ملی‌اش مقابله خواهد کرد.

