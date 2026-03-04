پیام رئیس‌جمهور به سران کشورهای منطقه

پیام رئیس‌جمهور به سران کشورهای منطقه
رئیس جمهور در پیامی به سران کشورهای منطقه اعلام کرد: ما به حاکمیت شما احترام می‌گذاریم و هنوز هم معتقدیم آرامش منطقه باید به دست کشورهای منطقه تامین شود.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: روسای محترم کشورهای دوست و همسایه ما کوشیدیم با کمک شما و از طریق دیپلماسی از جنگ اجتناب کنیم اما حمله نظامی آمریکایی صهیونی هیچ راه دیگری جز دفاع از خود برای ما باقی نگذاشت ما به حاکمیت شما احترام می‌گذاریم و هنوز هم معتقدیم آرامش منطقه باید به دست کشورهای منطقه تامین شود.

أصحاب الجلالة، رؤساء الدول الصدیقة والجارة، سعینا معکم وعبر الدبلوماسیة لتجنّب الحرب، لکن العدوان العسکری الأمریکی-الصهیونی لم یترک لنا خیاراً سوى الدفاع عن أنفسنا. نحترم سیادتکم، ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها یجب أن یتحقق بجهود دولها مجتمعة.

 

