هشدار سخنگوی ارشد نیروهای مسلح به صهیونیست ها

به گزارش ایلنا، سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح در شبکه خبر خطاب به صهیونیست ها تأکید کرد تا حالا برای رعایت حال کشور‌های دنیا به سفارتخانه‌های رژیم صهیونی کاری نداشتیم اما اگر رژیم صهیونی سفارتخانه ایران در لبنان را هدف قرار دهد قطعا همه سفارتخانه‌هایش را هدف قرار می‌دهیم.

سردار شکارچی افزود: اخیرا اسرائیل تهدید کرده سفارت ایران را در لبنان هدف قرار می‌دهد و این جنایتکار هیچ حد و مرزی برای خودش نمی‌شناسد.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح گفت:با وجود توانمندی‌های بسیار زیادی که برای تهدید همه سفارت‌های اسرائیل در دنیا داریم، تا الان برای رعایت حال همه کشورهای جهان و رعایت ملاحظات بین المللی که اجرایشان را لازم می‌دانیم، اقدامی نکردیم.

سردار شکارچی گفت: ما با هیچ کشوری جز آمریکا و اسرائیل نه درگیر هستیم، نه خصومتی داریم و مشکل اساسی هم نداریم. اما اگر چنین جنایتی را اسرائیل مرتکب شود، ما را مجبور می‌کند همه سفارتخانه‌های اسرائیل را در سراسر جهان به عنوان هدف مشروع قرار دهیم و قطعا این کار را انجام خواهیم داد.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح افزود: جمهوری اسلامی مصمم است اسرائیل و آمریکای جنایتکار را به زانو دربیاورد و با اطمینان می‌گوییم به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد.