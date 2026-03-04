بازدید معاون اول رییس جمهور به همراه وزیر دادگستری از سازمان تعزیرات حکومتی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور به همراه امین حسین رحیمی وزیر دادگستری از محل سازمان تعزیرات حکومتی بازدید کردند.

معاون اول رییس جمهور به همراه وزیر دادگستری با حضور در محل ساختمان مرکزی سازمان تعزیرات حکومتی در جریان وضعیت کلی ارایه خدمات توسط این سازمان و رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی قرار گرفتند.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری پیش از این دیدار، با سفر به شهرری از محل تعزیرات حکومتی و میدان میوه و تره بار شهرری و واحدهای صنفی آن بازدید کرد.

با توجه به شرایط جنگی کشور، تامین کالاهای اساسی در بازار و کنترل قیمت‌ها و برخورد جدی و سریع با هرگونه تخلف در این زمینه مورد تاکید دولت است. بر این اساس وزیر دادگستری با حضور در واحدهای صنفی و رصد بازار از نزدیک، همه تلاش خود را برای ایجاد آرامش در بازار و رفع نگرانی مردم در این زمینه به کار گرفته‌ است.