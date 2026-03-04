معاون عالی شورای امنیت ملی؛

ایران فقط پایگاه‌های آمریکا را در منطقه هدف قرار داده است

ایران فقط پایگاه‌های آمریکا را در منطقه هدف قرار داده است
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران صرفاً پایگاه‌های نظامی ایالات متحده را در منطقه هدف قرار داده است.

به گزارش ایلنا،‌ قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، در صفحه ایکس خود نوشت: تماس تلفنی از سوی علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، دریافت کردیم.
 
وی در این گفت‌و‌گو تأکید کرد که تهران به کشور‌های حوزه خلیج فارس اطلاع داده است که در جریان عملیات نظامی خود، سفارتخانه‌ها، میادین نفتی و هیچ‌یک از تأسیسات و اهداف غیرنظامی را هدف قرار نداده و نخواهد داد و حملات انجام‌شده صرفاً پایگاه‌های نظامی ایالات متحده را دربر گرفته است.

باقری همچنین از عراق خواست بر اساس توافقنامه امنیتی امضا شده میان دو کشور، تدابیر لازم را برای جلوگیری از نفوذ هرگونه گروه‌های معارض از طریق مرز‌های مشترک اتخاذ کند.

الاعرجی افزود: عراق نیز تأکید کرده است که به تلاش‌های دیپلماتیک خود با طرف‌های مختلف برای مهار بحران، جلوگیری از تشدید تنش و بازگرداندن اوضاع به مسیر گفت‌و‌گو ادامه می‌دهد. این رویکرد در چارچوب دستور العمل محمد شیاع السودانى فرمانده کل نیرو‌های مسلح و نخست‌وزیر عراق، مبنی بر لزوم پایبندی کامل به توافقنامه امنیتی میان بغداد و تهران و جلوگیری از نفوذ هرگونه گروه یا عبور غیرقانونی از مرز‌های دو کشور و ممانعت از انجام هرگونه اقدامات تروریستی از خاک عراق دنبال می‌شود.

وی همچنین اشاره کرد که وزارت داخله اقلیم کردستان عراق برای تقویت کنترل و نظارت بر مرزها، گارد مرزى بیشتری از نیرو‌های پیشمرگه را به نوار مرزی در سمت اربیل اعزام کرده است.

