سیدعلی یزدی‌خواه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تعویق مراسم وداع با پیکر رهبر شهید، گفت: درخصوص لغو اعلام برنامه ادای احترام به پیکر قائد و رهبر شهیدمان باید گفت، لغو این برنامه تصمیمی درست و سنجیده بود؛ زیرا میلیون‌ها نفر از مردم عاشق ولایت، چه در تهران و چه در استان‌های دیگر، قصد حضور برای ادای احترام داشتند و باتوجه به شرایط فعلی کشور این امر خیلی به صلاح نیست.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم به لحاظ تردد بین جاده‌ای و هم به لحاظ به لحاظ حفظ امنیت مردم و مصلی هم چنین گنجایشی ندارد؛ چراکه وقتی جمعیت میلیونی به سمت مصلی حرکت کند، تجربه تشییع پیکر امام راحل عظیم‌الشأن یا شهید قاسم سلیمانی پیش روی ماست و بی‌تردید تجلیل از پیکر مطهر رهبر شهیدمان پررنگ‌تر و متراکم‌تر از تشییع‌های قبلی انجام خواهد شد.

یزدی خواه عنوان کرد: از این‌رو، این امر نیازمند برنامه‌ریزی بسیار دقیق‌تر و جامع‌الاطراف‌تری است و جابه‌جایی و انتقال آن به زمان دیگر، کاملاً تصمیمی هوشمندانه بوده است. هرچند از ابتدا نباید اعلام می‌شد، اما به هر حال اعلام شد و دیر هم نشده است که گفته شد این تجلیل و ادای احترام در وقتی دیگر صورت خواهد گرفت.

وی درباره پرهیز از دوقطبی‌های کاذب، بیان کرد: بحمدالله نظام ما دارای ساختاری مستحکم است. قانون اساسی ما برای همه حالات اداره کشور در غیاب رهبری عزیز، رئیس‌جمهور و سایر رؤسا قوا، پیش‌بینی‌های خوبی را در قانون اساسی به عمل آورده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این روزها و این شرایط سرنوشت‌ساز، ضمن آنکه لزوم هوشیاری و حضور مردم عزیز در صحنه بسیار لازم و ضروری است، نامحدود نخواهد بود. این ایام، به هر حال، افقی برای پایان دارد؛ در یک، دو یا سه هفته آینده این موضوعات به جایی که منجر به آورده‌های خوبی برای کشورمان در صحنه‌های سیاسی باشد، احتمالا پایان خواهد یافت.

وی یادآور شد: این موضوعات تمام خواهد شد. جنگ تحمیلی با آن ابعاد و گسترش هشت سال طول کشید و پایان پیدا کرد. این موضوعات در آن حد نیست و با اختلاف زمانی بسیار اندکی با تنبیه متجاوزان به نتیجه خواهد رسید.

یزدی خواه تاکید کرد: مسئولان هم همگی اهتمام دارند از جهت تولید، اشتغال و وفور کالاهای اساسی در دسترس مردم اقدام کنند و انگیزه مسئولان برای خدمت به مردم، به نظرم اگر چند برابر نشده باشد، کمتر نشده است؛ مسئولین به خاطر نجابت، دیانت و وفاداری این مردم، از این پس عزم راسخ‌تری خواهند داشت تا در راستای حل و فصل مسائل مردم، همت خود را چندین برابر کنند.

نماینده تهران گفت: این امر این امر هم از وصایای رهبر عزیزمان بوده، هم اقتضای جامعه ما آن را می‌طلبد و هم مسئولان از این نجابت و دور اندیشی برخودار هستند که باید در راستای کمک به مردم قدم‌های مفیدتر، بلندتر و ارزشمندتری در جهت آسایش و رفاه مردم برداشته شود.

وی تاکید کرد: ما هم در مجلس از این موضوع به‌شدت حمایت کرده‌ایم، حمایت می‌کنیم، پیگیری می‌کنیم و مطالبه می‌نماییم.

نماینده تهران گفت: این روزها پایان خواهد یافت، اما افتخار آن برای مردم باقی می‌ماند که علیرغم کاستی‌ها در حوزه‌های مختلف، با تمام وجود از نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی، نیروهای اطلاعاتی و مسئولان در سطوح گوناگون حمایت کردند.

وی عنوان کرد: همه با نهایت تلاش خدمت می‌کنند تا نتیجه‌ای خیره‌کننده و ارزشمند از این تجاوز ناجوانمردانه خصم و دشمن‌ دون صفت حاصل شود. ان‌شاءالله نتایج درخشانی به دست خواهیم آورد؛ نشانه‌های آن هم از هم‌اکنون قابل مشاهده است. آنان به هیچ‌وجه چنین توقعی نداشتند که ما بلافاصله پس از حمله‌شان، عملیات دفاعی خود را آغاز کرده و با هدف قرار دادن پایگاه‌ها، تجهیزات، ادوات، سایت‌ها و محل‌های مورد نظر، با سرعت پاسخ دهیم و در مقابل، خسارت‌های سنگینی به آنان وارد کنیم.

